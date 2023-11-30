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Жильё в Слатина, Болгария

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 5/6
С ACT 16!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Альтернатива коммун…
€196,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 105 м²
Этаж 6/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в Слатине, на коммуникативном учас…
€227,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Geo Milev в комм…
€155,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 106 м²
Этаж 5/6
€192,920
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 122 м²
€108,285
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Квартира 1 спальня в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 1 спальня
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€74,900
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Параметры недвижимости в Слатина, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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