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Жильё в Вробница, Болгария

квартиры
26
26 объектов найдено
Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 72 м²
Этаж 4/16
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Gotse Delchev возле Южного …
€175,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 4/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается меблированная двухкомнатная квартира в. Пил 2 в коммуника…
€130,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 86 м²
Этаж 5/8
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается двухкомнатная квартира в. Пил 2 в коммуникативном месте р…
€160,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Врабница 2 в тихом месте не…
€125,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 90 м²
Этаж 6/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Пил 2 в тихом месте рядом с…
€125,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 136 м²
Этаж 5/10
€283,674
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 124 м²
Этаж 4/6
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartm…
€260,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 7/10
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Gotse Delchev в новом роскошно…
€235,129
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
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Квартира с ванной в Вробница, Болгария
Квартира с ванной
Вробница, Болгария
Квартиры с бескомпромиссным качеством и оптимальной планировкой! Мы рады представить вам н…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
€69,000
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Квартира 2 комнаты с Spalni в Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Агентство «Квадрат» рады предложить вам трехкомнатную квартиру в районе Обеля 2 в исключит…
€94,000
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Квартира 3 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€87,700
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Квартира 2 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Площадь 64 м²
€55,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Назначение: Жилой дом с магазинами и подземными гаражами   Площадь здания: Общая застроенн…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Площадь 127 м²
€120,000
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Квартира 2 спальни в Вробница, Болгария
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь 2020 Продажа квартир от 41 до 114 …
€70,470
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Квартира 3 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру 90 кв.м в квартале Надежда в 9-этажном зда…
€110,000
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Квартира 1 спальня в Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€77,500
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Квартира 2 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Площадь 71 м²
€59,000
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Квартира 2 спальни в Вробница, Болгария
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€93,000
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Квартира в Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Вробница, Болгария
Квартира 4 комнаты
Вробница, Болгария
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€85,000
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Квартира 1 спальня в Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€42,160
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Квартира 1 спальня в Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€38,760
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Квартира 2 спальни в Вробница, Болгария
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
€52,360
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Параметры недвижимости в Вробница, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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