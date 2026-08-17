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Жилье в Dolni Chiflik, Болгария

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квартиры
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10 объектов найдено
Квартира в Novo Oriahovo, Болгария
Квартира
Novo Oriahovo, Болгария
Площадь 14 121 м²
Участок развития всего в 80 метрах от пляжа (Long Beach Resort) IBG Недвижимость рада предло…
$961,028
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Шкорпиловци, Болгария
Квартира 2 комнаты
Шкорпиловци, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
🌲 ЭКО-ОТДЫХ И ЭКСКЛЮЗИВ: АПАРТАМЕНТ В HUNTER'S BEACH, ШКОРПИЛОВЦЫ Предлагаем к продаже эк…
$97,691
НДС
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Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Квартира 2 комнаты в Шкорпиловци, Болгария
Квартира 2 комнаты
Шкорпиловци, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе «Эко Парк Охо…
$83,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Площадь 39 м²
Современный курортный комплекс в близости от самого просторного песчаного пляжа на побережье…
$61,668
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Квартира в Yunets, Болгария
Квартира
Yunets, Болгария
Новопостроенный современный дом в 40 км от города Варна.   Преимущества - Тихое и спок…
$383,666
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Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс в поселке Шкорпиловци, в 40 км к югу от города Варны. Преимущества …
$49,225
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Площадь 4 700 м²
Участок площадью 4 700 кв. м. в с. Шкорпиловци, недалеко от моря. Находится на главной доро…
$287,649
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Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Представляем Вашему вниманию участок с проектом жилого здания на берегу моря в черноморском …
$612,018
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Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Оборудованная база отдыха-кемпинг в непосредственной близости от морского берега, курортный …
$423,509
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Квартира в Шкорпиловци, Болгария
Квартира
Шкорпиловци, Болгария
Площадь 9 860 м²
Участок земли, площадью 6 000 кв.м., с проектом Комплекса курортных апартаментов, расположен…
$2,45 млн
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Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

с бассейном
Недорогая
Элитная
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