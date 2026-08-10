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Жилье в Shabla, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Durankulak, Болгария
Дом 3 спальни
Durankulak, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Продается дом для полной реконструкции с большим участком. Расположен на в…
$12,561
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира в Shabla, Болгария
Квартира
Shabla, Болгария
Площадь 22 686 м²
Участок площадью 3400 м2, в регуляции. Расположен в 300 м от песчаного пляжа и в 15 м от ми…
$56,757
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Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

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