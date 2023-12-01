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Жильё в Shabla, Болгария

2 объекта найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Shabla, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Shabla, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates рада предложить этот дом с садом, расположенный в красивой и тихой деревне …
€76,000
в месяц
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Квартира в Shabla, Болгария
Квартира
Shabla, Болгария
Площадь 22 686 м²
Участок площадью 3400 м2. Расположен в 300 м от песчаного пляжа и в 15 м от минерального и…
€38,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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