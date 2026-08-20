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Жилье в Витоше, Болгария

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квартиры
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дома
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33 объекта найдено
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
$697,574
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 170 м²
Этаж 3/6
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Он продает четырехэтажную квартиру с ACT 16 на манастирских …
$438,403
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Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$1,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в София, Болгария
Дом 6 комнат
София, Болгария
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Дра…
$290,656
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 81 м²
Этаж 3
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается однокомнатная квартира в Драгалевцах - улица Купин…
$221,546
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Дом в Vladaya, Болгария
Дом
Vladaya, Болгария
$596,383
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиры в жилом доме с магазинами, квартирами и по…
Цена по запросу
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Агенство недвижимости QUADRATE представляет Вашему вниманию трехкомнатную квартиру у подножи…
$47,701
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Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
Число комнат 5
Площадь 249 м²
БОЛЬШОЙ  ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и полностью…
$486,553
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Квартира 4 комнаты в София, Болгария
Квартира 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Агентство КВАДРАТ представляет вашему вниманию просторную четырехкомнатную квартиру с просто…
$184,649
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Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Площадь 120 м²
$155,762
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
$99,082
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$144,818
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Квартира 5 комнат в София, Болгария
Квартира 5 комнат
София, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Агентство Квадрат предлагает к продаже трехэтажный таунхаус типа в Павловском районе рядом с…
$276,611
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Квартира 4 спальни в София, Болгария
Квартира 4 спальни
София, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
$427,185
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Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Данные здания: 5 этажей с 2 ​​входами, лифт (цокольный этаж - последний этаж каждого крыла) …
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Дом 9 комнат в София, Болгария
Дом 9 комнат
София, Болгария
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу тр…
$617,673
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Дом 8 комнат в София, Болгария
Дом 8 комнат
София, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
$454,307
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
$97,351
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 890 м²
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ"  предлагает Вашему вниманию дом у поднож…
$596,001
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
$67,064
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Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Площадь 100 м²
$151,436
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
Число комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем Вашему вниманию прекрасный семейный дом, полностью отделанный и частично меблир…
$535,705
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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Параметры недвижимости в Витоше, Болгария

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