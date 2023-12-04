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Жильё в Kremikovci, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Хаджи Димитар в коммуникативн…
€98,985
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Параметры недвижимости в Kremikovci, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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