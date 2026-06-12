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Жилье в Йемене

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Хадрамаут
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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Квартира 1 комната
Khabb wa ash Shaaf district, Йемен
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В рамках развития гольф-курорта площадью 160 га планируется строительство следующих объектов…
$317,575
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Дом 3 комнаты в Zamakh Wa Manwakh District, Йемен
Дом 3 комнаты
Zamakh Wa Manwakh District, Йемен
Число комнат 3
Площадь 295 770 м²
На западе Венгрии, недалеко от венгерско-австрийской границы, у приграничного города Андау в…
$1,82 млн
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Квартира 3 комнаты в Hejer as Sayer District, Йемен
Квартира 3 комнаты
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
На продажу выставлена полностью отремонтированная 3-комнатная квартира, расположенная в 20-м…
$517,721
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Квартира 2 комнаты в Hejer as Sayer District, Йемен
Квартира 2 комнаты
Hejer as Sayer District, Йемен
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4/1
На продажу выставлена 2-комнатная квартира с балконом, подвальным помещением и 1 парковочным…
$658,917
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Квартира 2 комнаты в Hajar District, Йемен
Квартира 2 комнаты
Hajar District, Йемен
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Эта современная квартира в районе Клайнмюнхен в Линце сочетает спокойствие зеленого района с…
$245,917
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