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Продается ли жилье в Монако иностранцам без гражданства?
Да, купить недвижимость можно без наличия гражданства. Для приобретения кв. метров достаточно иметь паспорт своей страны и завести счет в одном из местных банков для перевода средств продавцу.
Сколько в среднем стоит недвижимость в Монако?
Цены на местные квартиры и дома - одни из самых высоких в Европе. Стоимость жилья в Монако колеблется в пределах 35 000 - 52 000 евро за кв. метр. Особенно дорого оцениваются объекты, расположенные в районе Монте-Карло.
Есть ли возможность купить недвижимость в Монако удаленно?
Да, жилье можно приобрести дистанционно, не приезжая в княжество. Для этого потребуется оформить генеральную доверенность на местную риэлторскую фирму, которая поможет подобрать объект и совершить сделку.
В каких районах чаще покупают недвижимость в Монако иностранцы?
Зарубежные инвесторы больше выбирают Монте-Карло и Ларвотто. Это самые элитные районы княжества, предлагающие обширный выбор комфортабельного жилья. В ТОП популярных локаций также входят Фонвьей и Порт Эркюль, привлекающие покупателей красивыми видами на Средиземноморье.