Вьетнам — по-своему уникальная страна. Она находится на полуострове Индокитай, полностью занимая его восточную часть, из-за чего протяженность водной границы государства сопоставима с сухопутной. Этот фактор сделал Вьетнам популярным местом для туристического отдыха, а сектор обслуживания помогает ВВП страны увеличиваться на 6–8% ежегодно. Купить недвижимость во Вьетнаме на берегу Южно-Китайского моря не является проблемой, так как прибрежный рынок недвижимости изобилует как вторичными объектами, так и новостройками.
Преимущества покупки жилой недвижимости во Вьетнаме
На фоне стремительной урбанизации покупка недвижимости во Вьетнаме кажется неплохой идеей — города растут и спрос на недвижимость тоже. По данным CBRE Vietnam, рынок недвижимости в Хошимине и Ханое показывает ежегодный прирост цен на 7–10%, а доходность от аренды в крупных городах достигает 6–8% годовых.
При этом цены на жилье во Вьетнаме в 2–3 раза ниже, чем в Таиланде или Сингапуре. Например, средняя стоимость квадратного метра в Хошимине составляет 2000–3500 USD, тогда как в Бангкоке – 4000–6000 USD, а в Сингапуре – от 10,000 USD.
С 2015 года иностранцам можно приобретать до 30% квартир в жилом комплексе или до 250 вилл в одном проекте (с правом владения на 50 лет и возможностью продления), что также влияет на популярность Вьетнама для иностранных инвестиций.
Цены на недвижимость во Вьетнаме
Купить жилье во Вьетнаме можно самое разное — от компактных студий до элитных вилл. Цены на них отличаются значительно, но из-за урбанизации преобладают квартиры в новостройках, хотя вторичный рынок тоже не стоит списывать со счетов — он самый доступный.
Стоимость недвижимости во Вьетнаме по типам:
|Тип недвижимости
|Площадь (м²)
|
Средняя цена (USD)
|Студии
|25–50
|60,000–100,000
|Апартаменты (1–2 спальни)
|50–80
|80,000–150,000
|Виллы и таунхаусы
|100–200
|200,000–600,000
Где лучше купить жилье во Вьетнаме
Крупнейший мегаполис и экономический центр страны — Хошимин. Здесь активно строятся жилые комплексы, ориентированные на экспатов и инвесторов. Особенно популярны районы первого и второго округа из-за соседства с международными школами, ресторанами и бизнес-центрами. Средняя стоимость недвижимости — 2000–3500 USD/м².
Второй по популярности город — столица Вьетнама Ханой. Цены тут ниже, чем в Хошимине — 1200–2500 USD/м², а основой спроса является жилье в долгосрочную аренду семьям.
Другие популярные города:
- Нячанг. Курортный город с протяженной береговой линией и высоким спросом на краткосрочную аренду, особенно среди туристов. Город наиболее интересен инвесторам, потому как остается востребованным у туристов даже вне сезона.
- Дананг. Современный город, чей рост обусловлен наличием береговой линии, международных школ и аэропорта. Подходит ищущим баланс между городской жизнью и курортным отдыхом. Средняя стоимость квадратного метра — 1200–2200 USD.