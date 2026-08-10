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Жилая недвижимость во Вьетнаме

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Хошимин
4
Нячанг
8
провинция Кханьхоа
8
Анзянг
6
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21 объект найдено
Студия 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Студия 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Студия в Хошимин, Вьетнам
Студия
Хошимин, Вьетнам
Площадь 35 м²
🏠 Предпродажа в HO CHI MINH CITY: Апартаменты за 54 000 долларов до начала продажОписание:Ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 28/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$59,400
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Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика выгодно. Финансовая столица В…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Квартира 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15
Вьетнам вложил 17 млрд доларов ,что бы превратить остров в идеальную альтернативу Бали - но …
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Хошимин, Вьетнам
Студия 1 спальня
Хошимин, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 25
🏝️ Ранние лоты в Хошимине! Старт 20.12.2024. Инвестиции от $54к. Пресейл!!! Ищете недвижимос…
$54,000
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Квартира 2 комнаты в Фукуок, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Квартира в Фукуок, Вьетнам
Квартира
Фукуок, Вьетнам
Купить райскую квартиру на берегу моря на Фукуоке, ВЬЕТНАМ Инвестиционная недвижимость в ар…
Цена по запросу
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Квартира в Хошимин, Вьетнам
Квартира
Хошимин, Вьетнам
Купить квартиру во Вьетнаме в аренду Инвестиции в недвижимость во Вьетнаме с доходом PRESAI…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/29
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$151,600
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фукуок, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Купить инвестиционная недвижимость у моря Вьетнам Купить квартиру на острове Фукуок для рус…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Квартира 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/30
$70,000
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
🏝️ Апартамент в море: инвестиции и аренда для россиянОписание:Я помогу вам выгодно купить ин…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Дананг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Дананг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 29
🚨 Купить морское соглашение в DA NANG 🇻🇳 !НОВЫЙ ПРЕМИЙНЫЙ ПРОЕКТ ИНВЕСТОРОВ В ВЕТНАМ📍 Да Нан…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/30
Студия 27 м² с видом на море, 21 этаж, Нячанг, Вьетнам — ликвидный компактный формат на перв…
$95,156
НДС
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Квартира 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Предложение идеаль…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/15
MEYPEARL HARMONY Описание проекта Расположение: о.Фукуок, провинция Киензянг Типы к…
$98,450
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Квартира 1 комната в Xa Cua Duong, Вьетнам
Квартира 1 комната
Xa Cua Duong, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 6/15
Квартира в собственность в самом перспективном курортном месте Вьетнама   Полностью…
$63,831
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Типы недвижимости во Вьетнаме

купить квартиры во вьетнаме - цены на квартира

Параметры недвижимости во Вьетнаме

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Вьетнам — по-своему уникальная страна. Она находится на полуострове Индокитай, полностью занимая его восточную часть, из-за чего протяженность водной границы государства сопоставима с сухопутной. Этот фактор сделал Вьетнам популярным местом для туристического отдыха, а сектор обслуживания помогает ВВП страны увеличиваться на 6–8% ежегодно. Купить недвижимость во Вьетнаме на берегу Южно-Китайского моря не является проблемой, так как прибрежный рынок недвижимости изобилует как вторичными объектами, так и новостройками.

Преимущества покупки жилой недвижимости во Вьетнаме

На фоне стремительной урбанизации покупка недвижимости во Вьетнаме кажется неплохой идеей — города растут и спрос на недвижимость тоже. По данным CBRE Vietnam, рынок недвижимости в Хошимине и Ханое показывает ежегодный прирост цен на 7–10%, а доходность от аренды в крупных городах достигает 6–8% годовых. 

При этом цены на жилье во Вьетнаме в 2–3 раза ниже, чем в Таиланде или Сингапуре. Например, средняя стоимость квадратного метра в Хошимине составляет 2000–3500 USD, тогда как в Бангкоке – 4000–6000 USD, а в Сингапуре – от 10,000 USD. 

С 2015 года иностранцам можно приобретать до 30% квартир в жилом комплексе или до 250 вилл в одном проекте (с правом владения на 50 лет и возможностью продления), что также влияет на популярность Вьетнама для иностранных инвестиций.

Цены на недвижимость во Вьетнаме

Купить жилье во Вьетнаме можно самое разное — от компактных студий до элитных вилл. Цены на них отличаются значительно, но из-за урбанизации преобладают квартиры в новостройках, хотя вторичный рынок тоже не стоит списывать со счетов — он самый доступный.

Стоимость недвижимости во Вьетнаме по типам:

Тип недвижимости Площадь (м²)

Средняя цена (USD)
Студии 25–50 60,000–100,000
Апартаменты (1–2 спальни) 50–80 80,000–150,000
Виллы и таунхаусы 100–200 200,000–600,000

Где лучше купить жилье во Вьетнаме

Крупнейший мегаполис и экономический центр страны — Хошимин. Здесь активно строятся жилые комплексы, ориентированные на экспатов и инвесторов. Особенно популярны районы первого и второго округа из-за соседства с международными школами, ресторанами и бизнес-центрами. Средняя стоимость недвижимости — 2000–3500 USD/м².

Второй по популярности город — столица Вьетнама Ханой. Цены тут ниже, чем в Хошимине — 1200–2500 USD/м², а основой спроса является жилье в долгосрочную аренду семьям. 

Другие популярные города:

  • Нячанг. Курортный город с протяженной береговой линией и высоким спросом на краткосрочную аренду, особенно среди туристов. Город наиболее интересен инвесторам, потому как остается востребованным у туристов даже вне сезона.
  • Дананг. Современный город, чей рост обусловлен наличием береговой линии, международных школ и аэропорта. Подходит ищущим баланс между городской жизнью и курортным отдыхом. Средняя стоимость квадратного метра — 1200–2200 USD.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Вьетнама

Какая средняя стоимость жилья во Вьетнаме?

Цены на недвижимость во Вьетнаме зависят от расположения и класса объекта. Наиболее дорого оцениваются элитные виллы вблизи крупных городов и пентхаусы в новых ЖК. За их кв. метр просят 5000-6000 евро.
Остальные объекты стоят в среднем 2000-4000 евро за квадрат. В небольших населенных пунктах цены установлены ниже рынка на 20-30%.

Какие города наиболее популярны для приобретения недвижимости во Вьетнаме?

Для постоянного проживания можно выбрать Ханой. Столица предлагает большое количество мест для трудоустройства и отдыха.
Если стоит задача - купить жилье во Вьетнаме для сдачи в аренду, стоит рассмотреть живописный курорт Нячанг, где всегда много туристов. Хорошо также сдаются квартиры и дома в Хошимине и Ханое.

Какие нужно подготовить документы, чтобы купить недвижимость во Вьетнаме?

Для приобретения жилья иностранным лицам необходим паспорт, в котором должна быть отметка о разрешении на пребывание в стране. Потребуется также предоставить справку, подтверждающую, что продавец состоит или не состоит в браке.
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