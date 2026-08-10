Вьетнам — по-своему уникальная страна. Она находится на полуострове Индокитай, полностью занимая его восточную часть, из-за чего протяженность водной границы государства сопоставима с сухопутной. Этот фактор сделал Вьетнам популярным местом для туристического отдыха, а сектор обслуживания помогает ВВП страны увеличиваться на 6–8% ежегодно. Купить недвижимость во Вьетнаме на берегу Южно-Китайского моря не является проблемой, так как прибрежный рынок недвижимости изобилует как вторичными объектами, так и новостройками.

Преимущества покупки жилой недвижимости во Вьетнаме

На фоне стремительной урбанизации покупка недвижимости во Вьетнаме кажется неплохой идеей — города растут и спрос на недвижимость тоже. По данным CBRE Vietnam, рынок недвижимости в Хошимине и Ханое показывает ежегодный прирост цен на 7–10%, а доходность от аренды в крупных городах достигает 6–8% годовых.

При этом цены на жилье во Вьетнаме в 2–3 раза ниже, чем в Таиланде или Сингапуре. Например, средняя стоимость квадратного метра в Хошимине составляет 2000–3500 USD, тогда как в Бангкоке – 4000–6000 USD, а в Сингапуре – от 10,000 USD.

С 2015 года иностранцам можно приобретать до 30% квартир в жилом комплексе или до 250 вилл в одном проекте (с правом владения на 50 лет и возможностью продления), что также влияет на популярность Вьетнама для иностранных инвестиций.

Цены на недвижимость во Вьетнаме

Купить жилье во Вьетнаме можно самое разное — от компактных студий до элитных вилл. Цены на них отличаются значительно, но из-за урбанизации преобладают квартиры в новостройках, хотя вторичный рынок тоже не стоит списывать со счетов — он самый доступный.

Стоимость недвижимости во Вьетнаме по типам:

Тип недвижимости Площадь (м²) Средняя цена (USD) Студии 25–50 60,000–100,000 Апартаменты (1–2 спальни) 50–80 80,000–150,000 Виллы и таунхаусы 100–200 200,000–600,000

Где лучше купить жилье во Вьетнаме

Крупнейший мегаполис и экономический центр страны — Хошимин. Здесь активно строятся жилые комплексы, ориентированные на экспатов и инвесторов. Особенно популярны районы первого и второго округа из-за соседства с международными школами, ресторанами и бизнес-центрами. Средняя стоимость недвижимости — 2000–3500 USD/м².

Второй по популярности город — столица Вьетнама Ханой. Цены тут ниже, чем в Хошимине — 1200–2500 USD/м², а основой спроса является жилье в долгосрочную аренду семьям.

Другие популярные города: