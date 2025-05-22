Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.

Студия 50 м2 в 100 метрах от песчаного пляжа.
Новый комплекс апартаментов комфорт класса, расположенный в живописной части региона Боаз, с чистым песочным пляжем. Апартаменты идеально подходят для отдыха, сдачи в аренду и для постоянного проживания.
Первый взнос: 100%
Инфраструктура:
Основные характеристики:
Прекрасное месторасположение:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!