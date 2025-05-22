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  4. Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.

Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.

Богази, Северный Кипр
от
$108,253
BTC
1.2876454
ETH
67.4909999
USDT
107 027.8561860
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26319
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студия 50 м2  в 100 метрах от песчаного пляжа.

Новый комплекс апартаментов комфорт класса, расположенный в живописной части региона Боаз, с чистым песочным пляжем. Апартаменты идеально подходят для отдыха, сдачи в аренду и для постоянного проживания.

Первый взнос: 100%


Инфраструктура:

  • Большой плавательный бассейн
  • Детский бассейн
  • Серф бассейн (искусственная волна для занятия серфингом)
  • Аква-парк
  • Ландшафтный дизайн
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • Оборудованный пляж
  • Водный спорт на пляже (каное / джетски / падл борд)
  • Ресторан
  • Бар на пляже


Основные характеристики:

  • Спальня со встроенным шкафом
  • Кухня с встроенной мебелью
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Гостиная с большим балконом
  • Двойные стеклопакеты
  • Стеклянные перила на балконе
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Инфраструктура под интернет и телевидение
  • Автомобильная парковка


Прекрасное месторасположение:

  • В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей Артемис и Ноев Ковчег
  • 2 км до деревни и рыбацкой гавани Боаз
  • 30 минут езды до гавани Karpaz Gate Marina
  • 15 минут езды до Фамагусты
  • 15 минут до аэропорта Гечиткале
  • 30 минут до аэропорта Эрджан
  • 60 минут до аэропорта Ларнака


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Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

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Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Богази, Северный Кипр
от
$108,253
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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