Жилой комплекс Infinity - Dedeman Suits & Residences

Seafront Luxury и высокодоходный Возможность: 65% завершено, декабрь 2027 Передача

Добро пожаловать в Infinity Dedeman Suites & Residences, главный пляжный курорт в регионе Газиверен на Северном Кипре. Этот проект плавно сочетает в себе современную архитектуру с эко-сознательной жизнью, предлагая жителям беспрецедентный образ жизни, где синий цвет Средиземноморья встречается с пышными зелеными пейзажами. Эта разработка, управляемая всемирно известной компанией Dedeman Hotels & Resorts International, предназначена для тех, кто ищет как изысканный дом, так и высокопроизводительные инвестиции.

Проект быстро продвигается, 65% строительства уже завершено. Это обеспечивает безопасный и видимый график для инвесторов и будущих резидентов. Официальная передача запланирована на декабрь 2027 года, что позволяет осуществлять стратегическое планирование как для личного пользования, так и для аренды.

Универсальные опционы и цены Мы предлагаем разнообразный портфель из 190 резиденций в 12 различных типах квартир.

Начальная цена: Цена указана за единицу 1+0 (Studio) размером 30 м2.

Доступные конфигурации: Наши варианты варьируются от компактных студий 1+0 до просторных 1+1, 2+1 и роскошных апартаментов 3+1. Цены варьируются в зависимости от типа, размера и вида объекта, обеспечивая подходящий вариант для каждого профиля инвестора.

Ключевые инвестиционные преимущества

10-летняя гарантия от Dedeman Hotels & Resorts International.

Модель пассивного дохода: Владельцы получают выгоду от прозрачной модели распределения дохода от аренды 75% / 25%.

Ожидаемая годовая доходность аренды в иностранной валюте 6-10%, поддерживаемая более чем 70 международными платформами аренды (Booking.com, Expedia, Agoda и т. Д.).

Юридическая безопасность: обеспечена турецким титульным актом (Türk Koçanlı), обеспечивающим самый высокий уровень защиты прав собственности.

Удобства мирового класса Жители имеют эксклюзивный доступ к:

Бесконечные бассейны на крыше на каждом блоке с панорамным видом на море и звезды.

Комплексный оздоровительный и оздоровительный центр с антивозрастными клиниками, программами детоксикации и йогой.

Частные пляжи, открытые / внутренние бассейны с подогревом и частная пристань для водных видов спорта.

Обеспечьте себе место в самом престижном прибрежном комплексе на Кипре. Свяжитесь со мной для получения подробной цены на 1+1, 2+1 и 3+1 единицы и для организации частного просмотра.