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Жилой комплекс Infinity - Dedeman Suits & Residences

Газивера, Северный Кипр
от
$133,000
НДС
от
$35/м²
;
29
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ID: 38101
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
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English English

Seafront Luxury и высокодоходный Возможность: 65% завершено, декабрь 2027 Передача

Добро пожаловать в Infinity Dedeman Suites & Residences, главный пляжный курорт в регионе Газиверен на Северном Кипре. Этот проект плавно сочетает в себе современную архитектуру с эко-сознательной жизнью, предлагая жителям беспрецедентный образ жизни, где синий цвет Средиземноморья встречается с пышными зелеными пейзажами. Эта разработка, управляемая всемирно известной компанией Dedeman Hotels & Resorts International, предназначена для тех, кто ищет как изысканный дом, так и высокопроизводительные инвестиции.

Проект быстро продвигается, 65% строительства уже завершено. Это обеспечивает безопасный и видимый график для инвесторов и будущих резидентов. Официальная передача запланирована на декабрь 2027 года, что позволяет осуществлять стратегическое планирование как для личного пользования, так и для аренды.

Универсальные опционы и цены Мы предлагаем разнообразный портфель из 190 резиденций в 12 различных типах квартир.

  • Начальная цена: Цена указана за единицу 1+0 (Studio) размером 30 м2.
  • Доступные конфигурации: Наши варианты варьируются от компактных студий 1+0 до просторных 1+1, 2+1 и роскошных апартаментов 3+1. Цены варьируются в зависимости от типа, размера и вида объекта, обеспечивая подходящий вариант для каждого профиля инвестора.

Ключевые инвестиционные преимущества

  • 10-летняя гарантия от Dedeman Hotels & Resorts International.
  • Модель пассивного дохода: Владельцы получают выгоду от прозрачной модели распределения дохода от аренды 75% / 25%.
  • Ожидаемая годовая доходность аренды в иностранной валюте 6-10%, поддерживаемая более чем 70 международными платформами аренды (Booking.com, Expedia, Agoda и т. Д.).
  • Юридическая безопасность: обеспечена турецким титульным актом (Türk Koçanlı), обеспечивающим самый высокий уровень защиты прав собственности.

Удобства мирового класса Жители имеют эксклюзивный доступ к:

  • Бесконечные бассейны на крыше на каждом блоке с панорамным видом на море и звезды.
  • Комплексный оздоровительный и оздоровительный центр с антивозрастными клиниками, программами детоксикации и йогой.
  • Частные пляжи, открытые / внутренние бассейны с подогревом и частная пристань для водных видов спорта.

Обеспечьте себе место в самом престижном прибрежном комплексе на Кипре. Свяжитесь со мной для получения подробной цены на 1+1, 2+1 и 3+1 единицы и для организации частного просмотра.

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

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Жилой комплекс Infinity - Dedeman Suits & Residences
Газивера, Северный Кипр
от
$133,000
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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