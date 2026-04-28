Жилой комплекс Infinity - Dedeman Suits & Residences

Seafront Luxury и высокодоходный Возможность: 65% завершено, декабрь 2027 Передача
Добро пожаловать в Infinity Dedeman Suites & Residences, главный пляжный курорт в регионе Газиверен на Северном Кипре. Этот проект плавно сочетает в себе современную архитектуру с эко-сознательной жизнью, предлагая жителям беспрецедентный образ жизни, где синий цвет Средиземноморья встречается с пышными зелеными пейзажами. Эта разработка, управляемая всемирно известной компанией Dedeman Hotels & Resorts International, предназначена для тех, кто ищет как изысканный дом, так и высокопроизводительные инвестиции.
Проект быстро продвигается, 65% строительства уже завершено. Это обеспечивает безопасный и видимый график для инвесторов и будущих резидентов. Официальная передача запланирована на декабрь 2027 года, что позволяет осуществлять стратегическое планирование как для личного пользования, так и для аренды.
Универсальные опционы и цены Мы предлагаем разнообразный портфель из 190 резиденций в 12 различных типах квартир.
Ключевые инвестиционные преимущества
Удобства мирового класса Жители имеют эксклюзивный доступ к:
Обеспечьте себе место в самом престижном прибрежном комплексе на Кипре. Свяжитесь со мной для получения подробной цены на 1+1, 2+1 и 3+1 единицы и для организации частного просмотра.