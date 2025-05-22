  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  4. Квартира в новостройке Manhattan

Квартира в новостройке Manhattan

Газивера, Северный Кипр
от
$139,160
BTC
1.6552805
ETH
86.7603278
USDT
137 585.3358314
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
36
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32602
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏖 MANHATTAN — новый масштабный курортный комплекс на берегу моря в живописном заливе Морфу (район Газиверен, Северный Кипр).
Расположен в экологически чистом и малонаселённом месте, всего в нескольких минутах ходьбы от центра уютного городка с магазинами, кафе и ресторанами.

📐 Общая площадь: 8 000 м²
🏢 1 здание, 328 апартаментов
🏗 17 этажей — просторные планировки и террасы с видом на Средиземное море

Особенности проекта:
• Панорамный бассейн вокруг дома с выходами с террас первых этажей
• Аллея звёзд, вдохновлённая Голливудом ⭐
• Прямой выход к частному пляжу
• Закрытая парковка за каждой квартирой
• Собственная теплица и грядки для жильцов 🌿

🌟 Инфраструктура комплекса:
• 4 открытых бассейна и крытый бассейн с подогревом
• SPA, сауна, хаммам
• Фитнес-центр и водные виды спорта 🏋️‍♂️🏄‍♂️
• Детские площадки и сад
• Лаунж-бар, ресторан у пляжа, зона BBQ
• Кинотеатр 🎬
• Зарядные станции для электромобилей
• Консьерж-сервис и управляющая компания

📍 Прямой доступ к оборудованной пляжной полосе и прекрасные виды на море делают MANHATTAN идеальным местом для жизни и отдыха.

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Trikomo, Северный Кипр
от
$70,101
Жилой квартал Blue Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,519
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,460
Жилой квартал Volna 4
Trikomo, Северный Кипр
от
$220,378
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Manhattan
Газивера, Северный Кипр
от
$139,160
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$145,399
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Trikomo, Северный Кипр
от
$704,608
Latifoglu Development Ltd – основанная и базирующаяся на Кипре строительная компания, работающая на рынке недвижимости с 2004 года. 13 лет опыта и множество построенных объектов позволяют нам лучше понимать желания и запросы наших клиентов, использовать только высококачественные материалы…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Показать все Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Новый центр притяжения Meditteranean находится в Искеле. Белладжио — роскошь, воплощенная в жизнь. Он позволяет открыть для себя неограниченный комфорт роскошной жизни в сердце природы и моря. Просторные апартаменты, террасы и балконы, спроектированные с эстетическими и функциональными особе…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации