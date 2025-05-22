Квартира в новостройке Manhattan

🏖 MANHATTAN — новый масштабный курортный комплекс на берегу моря в живописном заливе Морфу (район Газиверен, Северный Кипр).
Расположен в экологически чистом и малонаселённом месте, всего в нескольких минутах ходьбы от центра уютного городка с магазинами, кафе и ресторанами.
📐 Общая площадь: 8 000 м²
🏢 1 здание, 328 апартаментов
🏗 17 этажей — просторные планировки и террасы с видом на Средиземное море
✨ Особенности проекта:
• Панорамный бассейн вокруг дома с выходами с террас первых этажей
• Аллея звёзд, вдохновлённая Голливудом ⭐
• Прямой выход к частному пляжу
• Закрытая парковка за каждой квартирой
• Собственная теплица и грядки для жильцов 🌿
🌟 Инфраструктура комплекса:
• 4 открытых бассейна и крытый бассейн с подогревом
• SPA, сауна, хаммам
• Фитнес-центр и водные виды спорта 🏋️♂️🏄♂️
• Детские площадки и сад
• Лаунж-бар, ресторан у пляжа, зона BBQ
• Кинотеатр 🎬
• Зарядные станции для электромобилей
• Консьерж-сервис и управляющая компания
📍 Прямой доступ к оборудованной пляжной полосе и прекрасные виды на море делают MANHATTAN идеальным местом для жизни и отдыха.