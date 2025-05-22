Квартира в новостройке Manhattan

🏖 MANHATTAN — новый масштабный курортный комплекс на берегу моря в живописном заливе Морфу (район Газиверен, Северный Кипр).

Расположен в экологически чистом и малонаселённом месте, всего в нескольких минутах ходьбы от центра уютного городка с магазинами, кафе и ресторанами.

📐 Общая площадь: 8 000 м²

🏢 1 здание, 328 апартаментов

🏗 17 этажей — просторные планировки и террасы с видом на Средиземное море

✨ Особенности проекта:

• Панорамный бассейн вокруг дома с выходами с террас первых этажей

• Аллея звёзд, вдохновлённая Голливудом ⭐

• Прямой выход к частному пляжу

• Закрытая парковка за каждой квартирой

• Собственная теплица и грядки для жильцов 🌿

🌟 Инфраструктура комплекса:

• 4 открытых бассейна и крытый бассейн с подогревом

• SPA, сауна, хаммам

• Фитнес-центр и водные виды спорта 🏋️‍♂️🏄‍♂️

• Детские площадки и сад

• Лаунж-бар, ресторан у пляжа, зона BBQ

• Кинотеатр 🎬

• Зарядные станции для электромобилей

• Консьерж-сервис и управляющая компания

📍 Прямой доступ к оборудованной пляжной полосе и прекрасные виды на море делают MANHATTAN идеальным местом для жизни и отдыха.