Стоимость образования за границей в 2023-2024 учебном году — от самых дорогих до бесплатных вариантов. Полезный дайджест с примерами

Об обучении за границей хоть раз задумывался, пожалуй, каждый. Но вслед за этим сразу же возникает вопрос: а сколько это вообще стоит? И возможно ли получить высшее образование за границей бесплатно? Исчерпывающий ответ вы найдете в нашем подробном дайджесте с примерами и цифрами.

Преимущества образования за границей очевидны: это и приобретение международного опыта, и личностный рост, да и вообще, гораздо больше возможностей. Но большинство людей останавливает мысль о стоимости такого образования, так как обычно получение зарубежного диплома ассоциируется у нас со словами «слишком дорого». Бесспорно, есть страны, обучение в которых не каждому по карману, но наряду с ними есть и те государства, где иностранные студенты могут получить высшее образование за вполне доступные суммы, или вовсе бесплатно.

Чтобы вам было проще подобрать подходящий вариант, мы и создали этот гайд. Он состоит из 3-х ключевых частей: дорогое, бюджетное и бесплатное образование. В каждом блоке перечислены 5 стран с указанием стоимости обучения и примерами университетов, куда вы можете поступить. Также важно указать, что при написании мы опирались на цифры, актуальные для поступления именно на бакалавриат за границей, на что, как правило, требуется 3-4 года.

Страны с самым дорогим образованием

Год обучения в Великобритании

Стоимость образования в Англии вряд ли кого-то может обрадовать, особенно иностранцев. Для сравнения: местные студенты за год обучения платят $11,150, иностранные — от $25,000 (сумма сильно зависит от выбранного вами курса).

Университет Стоимость курса в год Оксфордский университет От $36.623 до $56.000. Кембриджский университет От $31.000 до $81.000 Университет Глазго От $25.230.

Год обучения в США

В США всего есть более 4500 университетов, многие из которых из года в год занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге университетов QS. Расходы на оплату обучения будут зависеть от типа квалификации и выбранного учреждения. Университетские сборы для иностранных студентов здесь составляют примерно 25,000–55,000 долларов в год. Как показывают исследования, стоимость получения высшего образования в государственных университетах США (с поправкой на инфляцию) утроилась в период с 1989 по 2019 год.

Университет Стоимость курса в год Массачусетский технологический институт $59.750. Стэндфордский университет $20.577 (ежеквартально) Гарвардский университет От $54.269 до $61.768.

Год обучения в Австралии

В Австралии с января по апрель 2022 года обучалось более 456,000 иностранных студентов. Стоимость австралийского образования довольно высокая. Исключение — медицинские степени, так их получить будет значительно дороже.

Университет Стоимость курса в год Австралийский национальный университет От $41,030. Университет Новой Англии В пределах $20-35 тысяч. Сиднейский университет В пределах $45-55 тысяч.

Год обучения в Нидерландах

Плата за обучение в Нидерландах разнится в зависимости от того, откуда вы приезжаете: для студентов из Европейского Союза обучение будет стоить около $1800-4000 в год, в то время как для других иностранных студентов — примерно $8000-26,000.

Университет Стоимость курса в год Амстердамский университет В пределах €8.600-€20.000. Утрехтский университет В пределах €12.000-€14.000. Лейденский университет €1157 для студентов из стран ЕЭЗ, Суринама или Швейцарии, для всех остальных — €12.500-€26.000

Год обучения в Швеции

Учеба в Швеции бесплатна для граждан ЕС и тех, у кого есть ПМЖ. Другие же студенты должны будут платить от $8.000 до $17,000. Еще, поступая в местный университет, нужно учитывать такой нюанс: дополнительно вам нужно будет внести около 83 долларов за подачу заявления. Эта сумма вам понадобиться уже по приходу в приемную комиссию, которая занимается обработкой заявления.

Университет Стоимость курса в год Стокгольмский университет $8.000—$13,000. Каролинский институт Примерно $17.000. Технологический институт Блекинге Примерно $11.000.

Страны, где можно рассчитывать на бюджетное образование

Год обучения в Венгрии

Плата за обучение в Венгрии считается вполне доступной, особенно относительно других стран Западной Европы. Стоимость большинства программ начинается от $5000, за исключением медицинского направления, где цифры уже на порядок выше — от $12,000 до $16,000.

Университет Стоимость курса в год Печский университет В пределах $6000. Университет Корвина Для заявителей из ЕЭЗ — $4000-$5000, для остальных — $5000-$6400. Дебреценский университет От $6.500 до $17.500

Год обучения во Франции

Во Франции 83 университета, стоимость обучения в которых зависит от выбранной вами программы. Для европейских студентов (включая граждан ЕС, Европейской экономической зоны, Андорры или Швейцарии) образование во Франции, можно сказать, бесплатное — примерно 170 долларов в год. Дело в том, что большую часть всей стоимости оплачивает правительство. Для студентов из стран, не входящих в ЕС, сумма будет кратно выше.

Университет Стоимость курса в год Университет Экс-Марсель €2770. Университет Ренн I €650. Университет Гренобль-Альпы от €3100

Год обучения в Италии

В среднем, стоимость обучения в государственных итальянских университетах составляет от 500 до 4000 долларов в год. Важный нюанс: размер вашей оплаты будет зависеть не только от курса, но и от дохода вашей семьи. Так что после того, как вы подадите заявку на оценку дохода вашей семьи и университет ее проведет, сумма за ваше обучение может оказаться куда дешевле, чем вы предполагали.

Университет Стоимость курса в год Римский университет Ла Сапиенца от €1200 до €2924. Университет Ка’ Фоскари Без всяческих льгот максимальная сумма составит €2.062, но есть программы, где она выше — от €4.000 до €8.278. Пизанский Университет €500.

Год обучения в Португалии

Португалия является домом для 50 университетов, средняя стоимость обучения в которых обычно приближена к 3500 долларов США за каждый учебный год. Однако нужно еще учитывать, что будут и другие расходы в процессе: заплатить нужно будет за процесс подачи заявления, студенческую визу и т.д.

Университет Стоимость курса в год Лиссабонский университет от €3500 до €7000. Университет Минью от €3000 до €6500. Коимбрский университет €7000

Год обучения в Польше

В Польше плату за обучение в государственных и негосударственных вузах устанавливает сам вуз, но при этом сумма не должна быть ниже, чем затраты на образовательный процесс. Стоимость обучения варьируется от 2000 до 6000 долларов в год и зависит, как и везде, от учебного заведения и программы обучения.

Университет Стоимость курса в год Вроцлавский университет от €3600 Варшавский университет от €1500 до €4600 (граждане из Швейцарии и из стран ЕС могут поступить на некоторые программы бесплатно) Гданьский университет От €1100.

Страны, где можно получить образование бесплатно

Год обучения в Чехии

В чешских государственных вузах все студенты могут обучаться абсолютно бесплатно, но с одной оговоркой — выбранные вами программы должны быть на чешском языке. Если же вы захотите учиться на английском, то придется заплатить.

Университет Стоимость курса на английском в год Метропольный университет Праги €2428 Масариков университет от €2500 до €7000 Пардубицкий университет €2500-€3500

Год обучения в Германии

Германия известна тем, что предлагает бесплатное образование всем студентам, в том числе, иностранцам. Оплачивать нужно только семестровый взнос — это плата за пользование различными услугами, от столовой до льготного проездного.

Университет Стоимость курса в год Свободный университет Берлина €625. Берлинский технический университет €612. Франкфуртский университет имени Гёте €750.

Год обучения в Австрии

В Австрии в государственных вузах образование бесплатное, но нужно платить семестровый взнос, причем он обойдется дороже, чем, к примеру, в Германии (исключение — студенты из стран ЕС). Плюс в том, что поступить в австрийский университет можно сразу после школы даже без знания языка.

Университет Стоимость курса в год Венский университет $40 для студентов из ЕС, $1630 для всех остальных. Зальцбургский университет $1630 Университет Иоганна Кеплера в Линце $40 для студентов из ЕС, $1600 для всех остальных.

Год обучения в Исландии

Исландия — небольшая страна и здесь всего 7 университетов (четыре государственных и 3 частных). Обучение в государственных университетах бесплатное, в том числе, для иностранных студентов. Единственная необходимая оплата — это регистрационный сбор.

Университет Стоимость регистрационного сбора в год Исландский университет около 580 долларов. Университет Бифрост примерно1900 долларов. Исландский университет искусств От 5 долларов.

Год обучения в Норвегии

Большинство норвежских университетов финансируются государством, так как правительство страны считает, что очень важно обеспечить доступ к качественному и доступному европейскому образованию для всех. Таким образом, в государственных вузах Норвегии не взимают плату за обучение, оплачивать нужно лишь семестровый сбор.

Университет Стоимость семестрового сбора в год Столичный университет Осло $140. Бергенский университет $65. Университетский колледж Эстфолл $70.

Важное напоминание. Выбирая университет для поступления, обязательно учтите и другие ежемесячные траты, которые вам нужно будет осуществлять в выбранной вами стране. Обратите внимание на следующие статьи расходов: жилье и коммунальные услуги, местный транспорт, питание, развлечения, предметы быта, одежда и т.д.