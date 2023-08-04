Стоимость образования за границей в 2023-2024 учебном году — от самых дорогих до бесплатных вариантов. Полезный дайджест с примерами
Об обучении за границей хоть раз задумывался, пожалуй, каждый. Но вслед за этим сразу же возникает вопрос: а сколько это вообще стоит? И возможно ли получить высшее образование за границей бесплатно? Исчерпывающий ответ вы найдете в нашем подробном дайджесте с примерами и цифрами.
Преимущества образования за границей очевидны: это и приобретение международного опыта, и личностный рост, да и вообще, гораздо больше возможностей. Но большинство людей останавливает мысль о стоимости такого образования, так как обычно получение зарубежного диплома ассоциируется у нас со словами «слишком дорого». Бесспорно, есть страны, обучение в которых не каждому по карману, но наряду с ними есть и те государства, где иностранные студенты могут получить высшее образование за вполне доступные суммы, или вовсе бесплатно.
Чтобы вам было проще подобрать подходящий вариант, мы и создали этот гайд. Он состоит из 3-х ключевых частей: дорогое, бюджетное и бесплатное образование. В каждом блоке перечислены 5 стран с указанием стоимости обучения и примерами университетов, куда вы можете поступить. Также важно указать, что при написании мы опирались на цифры, актуальные для поступления именно на бакалавриат за границей, на что, как правило, требуется 3-4 года.
Страны с самым дорогим образованием
Год обучения в Великобритании
Стоимость образования в Англии вряд ли кого-то может обрадовать, особенно иностранцев. Для сравнения: местные студенты за год обучения платят $11,150, иностранные — от $25,000 (сумма сильно зависит от выбранного вами курса).
|Университет
|Стоимость курса в год
|Оксфордский университет
|От $36.623 до $56.000.
|Кембриджский университет
|От $31.000 до $81.000
|Университет Глазго
|От $25.230.
Год обучения в США
В США всего есть более 4500 университетов, многие из которых из года в год занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге университетов QS. Расходы на оплату обучения будут зависеть от типа квалификации и выбранного учреждения. Университетские сборы для иностранных студентов здесь составляют примерно 25,000–55,000 долларов в год. Как показывают исследования, стоимость получения высшего образования в государственных университетах США (с поправкой на инфляцию) в период с 1989 по 2019 год.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Массачусетский технологический институт
|$59.750.
|Стэндфордский университет
|$20.577 (ежеквартально)
|Гарвардский университет
|От $54.269 до $61.768.
Год обучения в Австралии
В Австралии с января по апрель 2022 года более 456,000 иностранных студентов. Стоимость австралийского образования довольно высокая. Исключение — медицинские степени, так их получить будет значительно дороже.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Австралийский национальный университет
|От $41,030.
|Университет Новой Англии
|В пределах $20-35 тысяч.
|Сиднейский университет
|В пределах $45-55 тысяч.
Год обучения в Нидерландах
Плата за обучение в Нидерландах разнится в зависимости от того, откуда вы приезжаете: для студентов из Европейского Союза обучение будет стоить около $1800-4000 в год, в то время как для других иностранных студентов — примерно $8000-26,000.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Амстердамский университет
|В пределах €8.600-€20.000.
|Утрехтский университет
|В пределах €12.000-€14.000.
|Лейденский университет
|€1157 для студентов из стран ЕЭЗ, Суринама или Швейцарии, для всех остальных — €12.500-€26.000
Год обучения в Швеции
Учеба в Швеции бесплатна для граждан ЕС и тех, у кого есть ПМЖ. Другие же студенты должны будут платить от $8.000 до $17,000. Еще, поступая в местный университет, нужно учитывать такой нюанс: дополнительно вам нужно будет внести около 83 долларов за подачу заявления. Эта сумма вам понадобиться уже по приходу в приемную комиссию, которая занимается обработкой заявления.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Стокгольмский университет
|$8.000—$13,000.
|Каролинский институт
|Примерно $17.000.
|Технологический институт Блекинге
|Примерно $11.000.
Страны, где можно рассчитывать на бюджетное образование
Год обучения в Венгрии
Плата за обучение в Венгрии считается вполне доступной, особенно относительно других стран Западной Европы. Стоимость большинства программ начинается от $5000, за исключением медицинского направления, где цифры уже на порядок выше — от $12,000 до $16,000.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Печский университет
|В пределах $6000.
|Университет Корвина
|Для заявителей из ЕЭЗ — $4000-$5000, для остальных — $5000-$6400.
|Дебреценский университет
|От $6.500 до $17.500
Год обучения во Франции
Во Франции 83 университета, стоимость обучения в которых зависит от выбранной вами программы. Для европейских студентов (включая граждан ЕС, Европейской экономической зоны, Андорры или Швейцарии) образование во Франции, можно сказать, бесплатное — примерно 170 долларов в год. Дело в том, что большую часть всей стоимости оплачивает правительство. Для студентов из стран, не входящих в ЕС, сумма будет кратно выше.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Университет Экс-Марсель
|€2770.
|Университет Ренн I
|€650.
|Университет Гренобль-Альпы
|от €3100
Год обучения в Италии
В среднем, стоимость обучения в государственных итальянских университетах составляет от 500 до 4000 долларов в год. Важный нюанс: размер вашей оплаты будет зависеть не только от курса, но и от дохода вашей семьи. Так что после того, как вы подадите заявку на оценку дохода вашей семьи и университет ее проведет, сумма за ваше обучение может оказаться куда дешевле, чем вы предполагали.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Римский университет Ла Сапиенца
|от €1200 до €2924.
|Университет Ка’ Фоскари
|Без всяческих льгот максимальная сумма составит €2.062, но есть программы, где она выше — от €4.000 до €8.278.
|Пизанский Университет
|€500.
Год обучения в Португалии
Португалия является домом для 50 университетов, средняя стоимость обучения в которых обычно приближена к 3500 долларов США за каждый учебный год. Однако нужно еще учитывать, что будут и другие расходы в процессе: заплатить нужно будет за процесс подачи заявления, студенческую визу и т.д.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Лиссабонский университет
|от €3500 до €7000.
|Университет Минью
|от €3000 до €6500.
|Коимбрский университет
|€7000
Год обучения в Польше
В Польше плату за обучение в государственных и негосударственных вузах устанавливает сам вуз, но при этом сумма не должна быть ниже, чем затраты на образовательный процесс. Стоимость обучения варьируется от 2000 до 6000 долларов в год и зависит, как и везде, от учебного заведения и программы обучения.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Вроцлавский университет
|от €3600
|Варшавский университет
|от €1500 до €4600 (граждане из Швейцарии и из стран ЕС могут поступить на некоторые программы бесплатно)
|Гданьский университет
|От €1100.
Страны, где можно получить образование бесплатно
Год обучения в Чехии
В чешских государственных вузах все студенты могут обучаться абсолютно бесплатно, но с одной оговоркой — выбранные вами программы должны быть на чешском языке. Если же вы захотите учиться на английском, то придется заплатить.
|Университет
|Стоимость курса на английском в год
|Метропольный университет Праги
|€2428
|Масариков университет
|от €2500 до €7000
|Пардубицкий университет
|€2500-€3500
Год обучения в Германии
Германия известна тем, что предлагает бесплатное образование всем студентам, в том числе, иностранцам. Оплачивать нужно только семестровый взнос — это плата за пользование различными услугами, от столовой до льготного проездного.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Свободный университет Берлина
|€625.
|Берлинский технический университет
|€612.
|Франкфуртский университет имени Гёте
|€750.
Год обучения в Австрии
В Австрии в государственных вузах образование бесплатное, но нужно платить семестровый взнос, причем он обойдется дороже, чем, к примеру, в Германии (исключение — студенты из стран ЕС). Плюс в том, что поступить в австрийский университет можно сразу после школы даже без знания языка.
|Университет
|Стоимость курса в год
|Венский университет
|$40 для студентов из ЕС, $1630 для всех остальных.
|Зальцбургский университет
|$1630
|Университет Иоганна Кеплера в Линце
|$40 для студентов из ЕС, $1600 для всех остальных.
Год обучения в Исландии
Исландия — небольшая страна и здесь всего 7 университетов (четыре государственных и 3 частных). Обучение в государственных университетах бесплатное, в том числе, для иностранных студентов. Единственная необходимая оплата — это регистрационный сбор.
|Университет
|Стоимость регистрационного сбора в год
|Исландский университет
|около 580 долларов.
|Университет Бифрост
|примерно1900 долларов.
|Исландский университет искусств
|От 5 долларов.
Год обучения в Норвегии
Большинство норвежских университетов финансируются государством, так как правительство страны считает, что очень важно обеспечить доступ к качественному и доступному европейскому образованию для всех. Таким образом, в государственных вузах Норвегии не взимают плату за обучение, оплачивать нужно лишь семестровый сбор.
|Университет
|Стоимость семестрового сбора в год
|Столичный университет Осло
|$140.
|Бергенский университет
|$65.
|Университетский колледж Эстфолл
|$70.
Важное напоминание. Выбирая университет для поступления, обязательно учтите и другие ежемесячные траты, которые вам нужно будет осуществлять в выбранной вами стране. Обратите внимание на следующие статьи расходов: жилье и коммунальные услуги, местный транспорт, питание, развлечения, предметы быта, одежда и т.д.