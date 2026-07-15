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Дома около гольф-клуба в Общине Колашин, Черногория

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Колашин
22
Drpe
3
Smailagica Polje
3
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Колашин, Черногория
Дом 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
🏡 Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом — всего за 139 000€! Отличная возможность п…
$167,590
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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