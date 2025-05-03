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Дома с видом на море в Общине Колашин, Черногория

Колашин
47
Drpe
3
24 объекта найдено
Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается дом на 1-й линии в Которском заливе Площадь дома — 130 м2. Состоит из гостиной, 3…
$338,204
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
D4-406. Дом в Будве с видом на море и горыПродается большой дом в Будве с видом на море и го…
$1,01 млн
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Вилла "Рода" в г. Будва - каменная вилла в самом сердце города с 5 спальнями, множеством зон…
Цена по запросу
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Просторная вилла класса люкс новой постройки, расположенная в тихой деревне Дженовичи рядом …
$1,40 млн
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 760 м²
Вилла премиум класса Черногория, Дженовичи Год постройки 2019г Площадь участка 2000 м. Кв о…
$1,72 млн
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Дом 5 спален в Община Колашин, Черногория
Дом 5 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается двухэтажный дом общей площадью 180 кв.м, в городе Петровац, месте Булярица, Черног…
$242,792
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Luxury house for sale in Blizikuće on Budva Riviera. Stunning sea view can be seen from eac…
$873,833
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Дом в Община Колашин, Черногория
Дом
Община Колашин, Черногория
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
D9-2241. Трехэтажный дом с видом на море в Баре.Продается трехэтажный дом с видом на море в …
$335,227
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Luxury unique villa for sale in Blizikuće, Budva. The villa has a breathtaking sea view of …
$2,44 млн
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Дом 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Дом 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Д4-402. Красивый дом в Будве с видом на море.Продается красивый дом в Будве с видом на море.…
$368,750
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Дом в Община Колашин, Черногория
Дом
Община Колашин, Черногория
Площадь 164 м²
Д9-2131. Новый дом с бассейном в БареНовый дом с бассейном в Баре, район Поле.  Дом имеет п…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 5 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Д9-2661. Вилла Elia современный трех–этажный дом с бассейномПродается Вилла Elia - современ…
$1,26 млн
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
D4-423. Дом с пятью отдельными квартирами, Ластва Грбальска Продается дом с 5 квартирами в Л…
$476,689
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Дом в Община Колашин, Черногория
Дом
Община Колашин, Черногория
Площадь 60 м²
House for sale in Perazića Do, Budva Riviera. The house has an open view of the sea. This …
$399,619
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Продажа главного и летнего Дома в Ораховаце, Которский залив. Главный дом 180м2, Летний дом…
$409,890
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 3
D4-421. Великолепная вилла с бассейном и видом на море в БудвеПродается великолепная вилла с…
$570,551
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Очаpoвaтeльный камeнный дoм c крacивым сaдoм и двopoм, paсположeнный в тиxoм пoсёлке Лeпетaн…
$316,731
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
$692,022
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
Д4-403. Трехуровневая вилла в Будве с видом на мореПродается Вилла или Мини-отель в Будве с …
$659,280
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Д4-420. Роскошная вилла в Черногории, расположенная на потрясающем Адриатическом море.Продае…
$3,91 млн
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 1/3
D9-2012. Modern House with Pool and Sea views in Bar Green BeltSale of a beautiful villa in …
$648,106
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
This house for sale is located in a quiet part of Budva Riviera in the village called Perazi…
$1,23 млн
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Дом 6 комнат в Община Колашин, Черногория
Дом 6 комнат
Община Колашин, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Д4-416. Две красивые виллы с панорамным видом на море Продается комплекс из двух новых вилл …
$1,49 млн
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Дом 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Дом 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
D4-422. Уютный дом в ПетровацеПродается уютный дом в Петроваце.  Площадь дома 100м2. Дом им…
$345,186
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

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