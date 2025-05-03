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Дома с садом в Общине Колашин, Черногория

Колашин
47
Drpe
3
1 объект найдено
Дом 6 спален в Колашин, Черногория
Дом 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Колашине, Райская деревня. Рядом с горнолыжным курортом. Дом в отличном сост…
$230,574
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AMFORA REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с террасой
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