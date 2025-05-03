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Дома с террасой в Общине Колашин, Черногория

Колашин
47
Drpe
3
8 объектов найдено
Дом 5 спален в Община Колашин, Черногория
Дом 5 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Эта современность в местечке Крашичи, Тиват, просторна и свеета, имет 4 этажа и построена в …
$692,022
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Дом 6 спален в Община Колашин, Черногория
Дом 6 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
House for sale in Perast, Kotor Bay. This is a beautiful stone house with an impeccable vie…
$847,192
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Дом 4 спальни в Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Дом из натурального дерева с четырьмя спальнями и большим приус…
$405,433
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Продажа красивого Дома в Доброте, Которский Залив. Это трэхэтажный коммент народ народный в…
$1,27 млн
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Продажа главного и летнего Дома в Ораховаце, Которский залив. Главный дом 180м2, Летний дом…
$409,890
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
$692,022
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Дом 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
House for sale in Prčanj, Kotor Bay. This house with a stone facade is situated on the water…
$1,23 млн
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Дом 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
House for sale in Drobni Pijesak, Budva Riviera. This is a luxury villa with a fantastic vi…
$959,085
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

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