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Виллы в Община Колашин, Черногория

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23 объекта найдено
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
в месяц
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
в месяц
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Участок развития в заливе Бигова Добро пожаловать в залив Бигова, идиллическую и о…
€1,85 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Потрясающие виллы с видом на море на продажу в пригороде Герцег-Нови, в нескольких минутах о…
€890,000
в месяц
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Вилла 1 спальня в Община Колашин, Черногория
Вилла 1 спальня
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
Продается двухкомнатная квартира в Бигове. В отеле есть две террасы с прекрасным видом на мо…
€99,000
в месяц
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Вилла 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Это тихий, тихий район с прекрасным панорамным видом на море, который идеально подходит для …
€530,000
в месяц
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Земельный участок на продажу в Крашичи, Тиват. 300 м2 земли поставляется с планом строительс…
€160,000
в месяц
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Проект расположен на линии фронта Которского залива, в деревне Рисан. Частью проекта являетс…
€2,65 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Вилла с видом на море в Херцег-Нови Эта недавно построенная вилла в Херцег-Нови имеет потряс…
€270,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Brand new villa for sale in Budva with stunning sea view and an infinity swimming pool. The …
€550,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This beautiful waterfront villa is located in Kostanjica and has its own private land along …
€1
в месяц
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Площадь 5 800 м²
Урбанизированная земля в Свети-Стефане Эта урбанизированная земля расположена над Свети-Стеф…
€380,000
в месяц
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Вилла 5 спален с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 5 спален с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Luxury villa in Rezevici, Budva is located in a natural, beautiful, and peaceful environment…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 7 спален с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 7 спален с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Недавно построенная вилла на продажу в Утье Вилла состоит из 7 спален, 3 ванных комнат, терр…
€290,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 4 спальни с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Villa in Budva for Sale 4 Touristic Villas each with its own swimming-pool, garden, parking…
€285,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с террасой в Община Колашин, Черногория
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
€650,000
в месяц
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Вилла 2 спальни под аренду в Община Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни под аренду
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Продажа квартир люкс в Будве на Завале Великолепные панорамны на море, горы и Старый город …
€890,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с кондиционером в Община Колашин, Черногория
Вилла 4 спальни с кондиционером
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Villa in Kumbor for Sale, Herceg Novi. Newly built and never used villas are waiting for new…
€340,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с двором в Община Колашин, Черногория
Вилла 4 спальни с двором
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Brand new villa for sale in Tivat. This property is located in the quiet part of the city of…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с Spalni в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с Spalni
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Красивая терхэтажная вина на продажу в Донья Ластва, Тиват. Эта вилла народная недалеко от …
€695,000
в месяц
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Вилла 5 спален с сауной в Община Колашин, Черногория
Вилла 5 спален с сауной
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продается дом в Бечичи, Будва Ривьера. Это прекрасная вилла в непосредственной близости от …
€2,20 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на море, с сауной в Община Колашин, Черногория
Вилла 4 спальни с видом на море, с сауной
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Роскошная уникальная вилла на продажу в Близикуче, Будва. Вилла имеет захватывающий вид на …
€2,29 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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