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Дома с видом на горы в Общине Колашин, Черногория

Колашин
47
Drpe
3
16 объектов найдено
Шале 2 комнаты в Drpe, Черногория
Шале 2 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
$719,097
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 43,4м² в новом жилом комплексе на стадии с…
$169,539
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 68.39 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$267,194
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новая красивая вилла в стиле шале в Дриенаке, Колашин, Черногория.Участок площадью…
$448,714
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Шале 2 комнаты в Drpe, Черногория
Шале 2 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
$387,206
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 54,17м² в новом жилом комплексе на стадии …
$211,698
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
$381,570
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Вилла 4 комнаты в Drpe, Черногория
Вилла 4 комнаты
Drpe, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
$1,04 млн
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Дуплекс 2 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Продается двухкомнатная дуплекс-квартира площадью 76,73 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$299,746
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
$687,267
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
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Дом 4 спальни в Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом площадью 180 м2, расположенный на участке 508 м2 правильной квадратной формы. …
$423,849
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Дом 6 спален в Колашин, Черногория
Дом 6 спален
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в Колашине, Райская деревня. Рядом с горнолыжным курортом. Дом в отличном сост…
$230,574
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Дуплекс 3 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная дуплекс-квартира площадью 121,15м² в новом жилом комплексе, находяще…
$473,241
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 67,52м² в новом жилом комплексе на стадии …
$263,803
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Дуплекс 3 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная дуплекс-квартира площадью 93,14 м² в новом жилом комплексе, находяще…
$363,832
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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