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Дома в Община Колашин, Черногория

виллы
23
шале
5
133 объекта найдено
Дом 2 спальни в Velje Duboko, Черногория
Дом 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 3
Площадь 80 м²
D5-244. House in Krasici For sale House in Krasici Area of the house 80 m2 House consist 2…
€250,000
в месяц
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
в месяц
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Velesdar Real Estate
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Дом 1 спальня в Колашин, Черногория
Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
ID 942 Продается дом в Веруше, Колашин Verusa, 10 минут езды до известного курортного …
€57,000
в месяц
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 спальни в Velje Duboko, Черногория
Дом 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Дом, расположенный на второй линии от моря, предоставляет уникальную возможность жить все…
€230,000
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Д4-412. Красивая вилла в ЛаствеПродается красивая вилла с бассейном в Ластва, Будва Новая в…
€600,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
в месяц
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Д4-406. Дом в Будве с видом на море и горыПродается большой дом в Будве с видом на море и го…
€900,000
в месяц
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Дом в Velje Duboko, Черногория
Дом
Velje Duboko, Черногория
Площадь 75 м²
Д5-505. Дом в Старом городе в БудвеПродается Дом в Старом городе в Будве 75 m2 + 20 m2 черда…
€420,000
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
D9-5431. Новая вилла в Zeleni pojas, БарНовая вилла на продажу Бар, Зелени похас. С разрешен…
€330,000
в месяц
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Дом с парковкой, с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Дом с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Площадь 164 м²
D9-2131. Новый дом с бассейном в бареНовый дом с бассейном в баре, район Поле.  Дом имеет п…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 6
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
D4-403. Трехуровневая вилла в Будве с видом на мореПродается вилла или мини-отель в Будве с …
€590,000
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
D4-402. Красивый дом в Будве с видом на море.Продается красивый дом в Будве с видом на море.…
€330,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Velje Duboko, Черногория
Дом 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
D5-502. Дом в Досьеве / БудваПродается дом в Досьеве / Будва 90 м2 3 этажа 4 + 1 комната …
€300,000
в месяц
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Дом с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Дом с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
D9-2241. Трехэтажный дом с видом на море в баре.Продается трехэтажный дом с видом на море в …
€300,000
в месяц
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Дом 3 комнаты в Колашин, Черногория
Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Шале расположено в долине реки Плашница (приток Тары) Площадь дома около 164 м2 + мансарда …
€398,000
в месяц
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
в месяц
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
в месяц
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Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
D4-400. Дом в БудвеПродается дом в Будве у моря. Площадь дома 124м2 и площадь участка 466м2…
€410,000
в месяц
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
D9-2661. Вилла Elia современный трехэтажный дом с бассейномПродается Вилла Elia - это совре…
€1,10 млн
в месяц
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Дом в Velje Duboko, Черногория
Дом
Velje Duboko, Черногория
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
D9-3123. Дом в УльцинеПродается дом в Ульцине, 630 м2.  Дом состоит из отдельных квартир, к…
€525,000
в месяц
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Участок развития в заливе Бигова Добро пожаловать в залив Бигова, идиллическую и о…
€1,85 млн
в месяц
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Дом 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом в отличном месте с видом на залив Котор Добро пожаловать в дом вашей мечты в Черногории!…
€210,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Продажа каменного дома Доброта находится всего в 100 метрах от набережной. До собственности …
€600,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Потрясающие виллы с видом на море на продажу в пригороде Герцег-Нови, в нескольких минутах о…
€890,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Дом реконструкции набережной в Доброте теперь продается. Это свойство представляет отличную …
€850,000
в месяц
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Вилла 1 спальня в Община Колашин, Черногория
Вилла 1 спальня
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
Продается двухкомнатная квартира в Бигове. В отеле есть две террасы с прекрасным видом на мо…
€99,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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