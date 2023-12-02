ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Община Колашин
Дома
Дома в Община Колашин, Черногория
виллы
23
шале
5
Дом
Очистить
133 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
3
80 м²
D5-244. House in Krasici For sale House in Krasici Area of the house 80 m2 House consist 2…
€250,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
1
ID 942 Продается дом в Веруше, Колашин Verusa, 10 минут езды до известного курортного …
€57,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
4
148 м²
Дом, расположенный на второй линии от моря, предоставляет уникальную возможность жить все…
€230,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
6
300 м²
3
Д4-412. Красивая вилла в ЛаствеПродается красивая вилла с бассейном в Ластва, Будва Новая в…
€600,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
3
139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
2
121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
6
5
479 м²
3
Д4-406. Дом в Будве с видом на море и горыПродается большой дом в Будве с видом на море и го…
€900,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Velje Duboko, Черногория
75 м²
Д5-505. Дом в Старом городе в БудвеПродается Дом в Старом городе в Будве 75 m2 + 20 m2 черда…
€420,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
4
2
220 м²
2
D9-5431. Новая вилла в Zeleni pojas, БарНовая вилла на продажу Бар, Зелени похас. С разрешен…
€330,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
164 м²
D9-2131. Новый дом с бассейном в бареНовый дом с бассейном в баре, район Поле. Дом имеет п…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
6
288 м²
3
D4-403. Трехуровневая вилла в Будве с видом на мореПродается вилла или мини-отель в Будве с …
€590,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
4
2
181 м²
2
D4-402. Красивый дом в Будве с видом на море.Продается красивый дом в Будве с видом на море.…
€330,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
3
2
90 м²
D5-502. Дом в Досьеве / БудваПродается дом в Досьеве / Будва 90 м2 3 этажа 4 + 1 комната …
€300,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с видом на море
Velje Duboko, Черногория
340 м²
3
D9-2241. Трехэтажный дом с видом на море в баре.Продается трехэтажный дом с видом на море в …
€300,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3
164 м²
Шале расположено в долине реки Плашница (приток Тары) Площадь дома около 164 м2 + мансарда …
€398,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
4
3
3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
4
2
124 м²
2
D4-400. Дом в БудвеПродается дом в Будве у моря. Площадь дома 124м2 и площадь участка 466м2…
€410,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Velje Duboko, Черногория
5
4
345 м²
3
D9-2661. Вилла Elia современный трехэтажный дом с бассейномПродается Вилла Elia - это совре…
€1,10 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Velje Duboko, Черногория
630 м²
2
D9-3123. Дом в УльцинеПродается дом в Ульцине, 630 м2. Дом состоит из отдельных квартир, к…
€525,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла
Община Колашин, Черногория
1 м²
Участок развития в заливе Бигова Добро пожаловать в залив Бигова, идиллическую и о…
€1,85 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2
1
120 м²
Дом в отличном месте с видом на залив Котор Добро пожаловать в дом вашей мечты в Черногории!…
€210,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4
2
184 м²
Продажа каменного дома Доброта находится всего в 100 метрах от набережной. До собственности …
€600,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
3
4
310 м²
Потрясающие виллы с видом на море на продажу в пригороде Герцег-Нови, в нескольких минутах о…
€890,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4
2
119 м²
Дом реконструкции набережной в Доброте теперь продается. Это свойство представляет отличную …
€850,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 1 спальня
Община Колашин, Черногория
1
1
1 м²
Продается двухкомнатная квартира в Бигове. В отеле есть две террасы с прекрасным видом на мо…
€99,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL