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Дома с гаражом в Общине Колашин, Черногория

Колашин
47
Drpe
3
3 объекта найдено
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новая красивая вилла в стиле шале в Дриенаке, Колашин, Черногория.Участок площадью…
$448,714
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 спален в Община Колашин, Черногория
Дом 5 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается двухэтажный дом общей площадью 180 кв.м, в городе Петровац, месте Булярица, Черног…
$242,792
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
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Типы недвижимости в Общине Колашин

виллы
шале
дуплексы

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