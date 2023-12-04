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Дома в Камено, Черногория

2 объекта найдено
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с видом на море в Камено, Черногория
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с видом на море
Камено, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
D11-040. Stone house with a sea view in lovely area above Herceg Novi For sale - Stone house…
€50,000
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Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с видом на море в Камено, Черногория
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с видом на море
Камено, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
D11-040. Stone house with a sea view in lovely area above Herceg Novi For sale - Stone house…
€50,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Камено, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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