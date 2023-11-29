Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Бар
  5. Гостиницы, отели

Отели в Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
22
Отель В архив
Очистить
19 объектов найдено
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Бар, Черногория
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
Площадь 1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море в Бар, Черногория
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этаже…
€1,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 4 спальни в Бар, Черногория
Отель 4 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID 421 Продается мини гостиница в Баре, район Шушань.  Площадь 160м2,  состоит из 4 ид…
€340,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 6 спален в Бар, Черногория
Отель 6 спален
Бар, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
ID 420 Продается апарт отель в городе Бар, район Шушань. Мини гостиница площадью 200м2…
€240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Бар, Черногория
Отель с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Бар, Черногория
Площадь 372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
€420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 38 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом в Бар, Черногория
Отель 38 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Количество спален 38
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 2 500 м²
Горячее предложение! Продажа отеля в Черногории. Если Вы хотите выгодно купить отель в Черн…
€2,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 24 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Бар, Черногория
Отель 24 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, постро…
€2,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 24 спальни в Бар, Черногория
Отель 24 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 24
Площадь 1 200 м²
NUM 797
€964,000
Оставить заявку
Отель 6 спален в Бар, Черногория
Отель 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Площадь 480 м²
NUM 799 Отель расположен в Сутоморе. 4-х этажный апарт-отель имеет зеленую зону с субтро…
€450,000
Оставить заявку
Отель 17 спален в Бар, Черногория
Отель 17 спален
Бар, Черногория
Количество спален 17
Площадь 376 м²
NUM 1966 Мини-отель на продажу в Сутоморе, муниципалитет Бар. Трехэтажный дом общей площадь…
€460,000
Оставить заявку
Отель 10 спален в Бар, Черногория
Отель 10 спален
Бар, Черногория
Количество спален 10
Площадь 500 м²
NUM 2184 Мини-отель на продажу в баре, район Утеха. Мини-отель имеет 5 этажей. Площадь уча…
€635,000
Оставить заявку
Отель 4 спальни в Бар, Черногория
Отель 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 430 м²
NUM 2323 Mini hotel for sale in Sutomore, Bar municipality. The house has a total area…
€980,000
Оставить заявку
Отель 12 спален с парковкой, с мебелью, новое здание в Бар, Черногория
Отель 12 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель  для круглогодичного проживания гостей…
€600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Отель 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Площадь отеля 300 м2 Площадь участка 450 м2 Постройка 2009 года Отель состоит из 3 этажей…
€290,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 361 м²
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстояни…
€350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 11 спален с парковкой, с подвалом в Buljarica, Черногория
Отель 11 спален с парковкой, с подвалом
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 957 м²
Продается отель, расположен в Бульярице, на холме, с видом на весь залив Бульярица. Он распо…
€2,30 млн
Оставить заявку
Отель 10 спален в Бар, Черногория
Отель 10 спален
Бар, Черногория
Количество спален 10
Площадь 300 м²
Код объекта - 2.25.17.7854Продается новый трехэтажный дом в Баре. Ильино. Дом находится в 30…
€300,000
Оставить заявку
Отель с кондиционером в Buljarica, Черногория
Отель с кондиционером
Buljarica, Черногория
Площадь 1 100 м²
Прекрасный отель находится в городе Петровац, расстояние от берега моря примерно 200 метров.…
€2,20 млн
Оставить заявку
Отель с видом на море в Бар, Черногория
Отель с видом на море
Бар, Черногория
Площадь 744 м²
Великолепная гостиница в городе Бар, гостиница имеет четыре этажа, на первом этаже расположе…
€790,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти