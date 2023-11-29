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19 объектов найдено
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ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 20 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бар, Черногория
20
18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этаже…
€1,98 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 4 спальни
Бар, Черногория
8
4
160 м²
2
ID 421 Продается мини гостиница в Баре, район Шушань. Площадь 160м2, состоит из 4 ид…
€340,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 6 спален
Бар, Черногория
6
6
200 м²
3
ID 420 Продается апарт отель в городе Бар, район Шушань. Мини гостиница площадью 200м2…
€240,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Бар, Черногория
372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
€420,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 38 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
38
25
2 500 м²
Горячее предложение! Продажа отеля в Черногории. Если Вы хотите выгодно купить отель в Черн…
€2,35 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 24 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Бар, Черногория
24
24
1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, постро…
€2,20 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 24 спальни
Бар, Черногория
24
1 200 м²
NUM 797
€964,000
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Отель 6 спален
Бар, Черногория
6
480 м²
NUM 799 Отель расположен в Сутоморе. 4-х этажный апарт-отель имеет зеленую зону с субтро…
€450,000
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Отель 17 спален
Бар, Черногория
17
376 м²
NUM 1966 Мини-отель на продажу в Сутоморе, муниципалитет Бар. Трехэтажный дом общей площадь…
€460,000
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Отель 10 спален
Бар, Черногория
10
500 м²
NUM 2184 Мини-отель на продажу в баре, район Утеха. Мини-отель имеет 5 этажей. Площадь уча…
€635,000
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Отель 4 спальни
Бар, Черногория
4
430 м²
NUM 2323 Mini hotel for sale in Sutomore, Bar municipality. The house has a total area…
€980,000
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Отель 12 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
12
7
510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель для круглогодичного проживания гостей…
€600,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 9 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
9
9
300 м²
Площадь отеля 300 м2 Площадь участка 450 м2 Постройка 2009 года Отель состоит из 3 этажей…
€290,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
11
10
361 м²
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстояни…
€350,000
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 11 спален с парковкой, с подвалом
Buljarica, Черногория
11
11
957 м²
Продается отель, расположен в Бульярице, на холме, с видом на весь залив Бульярица. Он распо…
€2,30 млн
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Отель 10 спален
Бар, Черногория
10
300 м²
Код объекта - 2.25.17.7854Продается новый трехэтажный дом в Баре. Ильино. Дом находится в 30…
€300,000
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Отель с кондиционером
Buljarica, Черногория
1 100 м²
Прекрасный отель находится в городе Петровац, расстояние от берега моря примерно 200 метров.…
€2,20 млн
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Отель с видом на море
Бар, Черногория
744 м²
Великолепная гостиница в городе Бар, гостиница имеет четыре этажа, на первом этаже расположе…
€790,000
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