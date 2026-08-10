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Отели в Баре, Черногория

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18 объектов найдено
Отель 735 м² в 5, Черногория
Отель 735 м²
5, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
| 735 м² | 20 номеров | 18 ванных комнат | участок 425 м² | бассейн | ресторан | 50 м до мор…
$1,78 млн
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Отель 1 800 м² в Бар, Черногория
Отель 1 800 м²
Бар, Черногория
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 800 м²
Продаётся апарт-отель, расположенный в курортном посёлке Утеха, на побережье между Баром и У…
$3,45 млн
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Отель 1 100 м² в Бар, Черногория
Отель 1 100 м²
Бар, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 100 м²
Добро пожаловать в Hotel Edem — уютный гостевой дом, расположенный в живописном городе Kunje…
$1,50 млн
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TekceTekce
Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 4
Продается мини-отель в Сутоморе, община Бар. Общая площадь дома составляет 430 м2, он распол…
$2,33 млн
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Отель 372 м² в Бар, Черногория
Отель 372 м²
Бар, Черногория
Площадь 372 м²
Продажа: Апарт отель в Черногории в курортном поселке Чань. 11 независимых апартаментов. …
$491,471
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 693 м² в 2, Черногория
Отель 693 м²
2, Черногория
Площадь 693 м²
Количество этажей 5
🔥 В продаже новый жилой комплекс в сосновом бору, всего 200 м от моря!  📍 Локация: г. Бар…
$1,29 млн
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Отель 735 м² в Бар, Черногория
Отель 735 м²
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
Предлагается к продаже полностью оборудованный отель с современной отделкой и функциональной…
$1,78 млн
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Отель 400 м² в Бар, Черногория
Отель 400 м²
Бар, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Успешный и доходный бизнес у самого моря! Продается современный мини-отель в престижном куро…
$1,02 млн
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Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 500 м²
| 18 апартаментов | бассейн | 1500 м² брутто На продажу предлагается полностью оборудован…
$1,76 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 510 м² в Бар, Черногория
Отель 510 м²
Бар, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель  для круглогодичного проживания гостей…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 769 м² в Бар, Черногория
Отель 769 м²
Бар, Черногория
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 769 м²
Прекрасная возможность для инвесторов и любителей жизни у моря! Представляем вам мини-гостин…
$886,699
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Отель 560 м² в Бар, Черногория
Отель 560 м²
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Добро пожаловать в уникальный отель в сердце Сутоморе! Этот очаровательный объект недвижимос…
$518,201
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Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Отель в Черногории С БАССЕЙНОМ НА 17 НОМЕРОВ В БЕЧИЧИ. -Площадь участка 472 м2. 5 этажей…
$2,32 млн
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Отель 700 м² в Бар, Черногория
Отель 700 м²
Бар, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 700 м²
Продается великолепный отель в живописном городе Бар, всего в 300 метрах от побережья! Этот …
$2,13 млн
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Отель 1 470 м² в Бар, Черногория
Отель 1 470 м²
Бар, Черногория
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 470 м²
Продается новый отель в составе комплекса Сохо Сити 2019 года постройки Комплекс, построе…
Цена по запросу
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Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 6
Отель расположен в Сутоморе. 4-этажный апарт-отель имеет зеленую территорию с субтропическим…
$558,014
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Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар, Черногория
Количество спален 24
$1,12 млн
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Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар, Черногория
Площадь 1 500 м²
Утеха Бар Продается 4-звездочный отель площадью 1500 м2 в Утехе. Участок 900м2. Есть возм…
$1,55 млн
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