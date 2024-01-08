Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Коммерческая
  4. Рисан
  5. Гостиницы, отели

Отели в Рисан, Черногория

коммерческая недвижимость
5
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель 5 спален у моря в Рисан, Черногория
Отель 5 спален у моря
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояни…
€950,000
Оставить заявку
Отель 9 спален в Рисан, Черногория
Отель 9 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 9
Площадь 285 м²
Описание Бока Которская бухта, город Рисан. Трех этажный не действующий отель Расстояние…
€485,000
Оставить заявку
Отель 11 спален в Рисан, Черногория
Отель 11 спален
Рисан, Черногория
Количество спален 11
Площадь 300 м²
NUM 5255 Продается новый объект с несколькими квартирами, расположенными в старом каменном …
€1,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти