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Отели в Прчане, Черногория

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коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Отель 420 м² в Прчань, Черногория
Отель 420 м²
Прчань, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 420 м²
Редкая набережная в Прчане, одной из самых очаровательных деревень в защищенном ЮНЕСКО Котор…
$1
НДС
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Отель 5 079 м² в Прчань, Черногория
Отель 5 079 м²
Прчань, Черногория
Площадь 5 079 м²
Цена: 7 000 000 € Расположение: Прчань, Котор, Черногория (область Всемирного наследия ЮНЕСК…
$8,15 млн
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Отель 420 м² в Прчань, Черногория
Отель 420 м²
Прчань, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 420 м²
a rare seafront estate in Prčanj, one of the most charming villages in the UNESCO-protected …
$1
НДС
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Отель в Прчань, Черногория
Отель
Прчань, Черногория
Количество спален 12
Расположенная в очаровательном городе Прчандж, всего в 3 км от Старого города Котора, Галия …
$2,69 млн
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Площадь 400 м²
Бутик отель европейского уровня, не имеющий пока аналогов на черногорском побережье. Это заг…
$2,56 млн
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Отель 400 м² в Муо, Черногория
Отель 400 м²
Муо, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в залив…
$1,74 млн
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