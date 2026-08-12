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Отели в Колашине, Черногория

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3 объекта найдено
Отель в Колашин, Черногория
Отель
Колашин, Черногория
Эксклюзивный инвестиционный потенциал Эко-роскошь 4 ★ Туристический комплекс на продажу – Ко…
$3,27 млн
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Отель 300 м² в Колашин, Черногория
Отель 300 м²
Колашин, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Продается отель-вилла в Колашине, место - Селиште, недалеко от Колашина, по направлению к …
$540,765
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Отель 104 м² в Колашин, Черногория
Отель 104 м²
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над уровн…
$302,723
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