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Отели в Светях-Стефане, Черногория

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3 объекта найдено
Отель 536 м² в Свети-Стефан, Черногория
Отель 536 м²
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 536 м²
Отель Свети Стефан  536 м2 9 квартир, каждая с видом на море, собственной ванной комнатой …
$2,62 млн
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Отель в Свети-Стефан, Черногория
Отель
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Отель находится на курорте Святой Стефан - это визитная карточка Черногории, самый дорогой и…
$5,85 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Отель 1 700 м² в Свети-Стефан, Черногория
Отель 1 700 м²
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 700 м²
Описание Будванская ривьера, район Святой Стефан. Действующий роскошный отель 5* в самом кра…
$3,78 млн
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