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Отели в Свети-Стефан, Черногория

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель 5 спален в Blizikuce, Черногория
Отель 5 спален
Blizikuce, Черногория
Количество спален 5
Площадь 450 м²
NUM 4461 Hotel for sale in Tudorovići in a luxury closed complex 15 minutes from the cit…
€1,60 млн
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