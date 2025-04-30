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Отели в Будве, Черногория

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26 объектов найдено
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город …
$21,70 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель в Будве 4* в Будва, Черногория
Отель в Будве 4*
Будва, Черногория
Число комнат 20
Количество этажей 5
💫Продается новый отель в Будве 4*! 🏡Отель расположен в 300м от моря  Вид на море с 3, …
$3,73 млн
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Darton Global
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Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря 450…
$1,57 млн
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Продажа 4-звездочного нового отеля в Будве в Будва, Черногория
Продажа 4-звездочного нового отеля в Будве
Будва, Черногория
📍 Продажа, отель в Будве 4*!   Продается новый отель в Будве 4*   Отель располож…
$3,11 млн
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Отель 215 м² в Будва, Черногория
Отель 215 м²
Будва, Черногория
Площадь 215 м²
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Цена по запросу
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Площадь отеля: 400 м2 Площадь участка: 600м2 Район: Подкошлюн Расстояние до моря:  200 ме…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 340 м² в Будва, Черногория
Отель 340 м²
Будва, Черногория
Площадь 340 м²
К4-015. Мини отель в центре БудвыОтель на продажу в Будве, Черногория. Этот яркий мини-отель…
$726,325
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Red Feniks Montenegro
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Отель 592 м² в Будва, Черногория
Отель 592 м²
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 592 м²
Предлагаем на продажу  - действующий  аппарт- отель 3*  на 11 апартаментов в  г. БУДВА Н…
$781,020
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 500 м² в Будва, Черногория
Отель 500 м²
Будва, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Отель расположен на адриатическом побережье, в центре Будвы. Расстояние до моря всего 150 м,…
$976,029
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 300 м² в Будва, Черногория
Отель 300 м²
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь:  300 кв.…
$1,43 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 13
В самом центре Будвы, в нескольких минутах ходьбы от моря, расположен мини-отель, который пр…
$1,54 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
$984,170
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 825 м² в Будва, Черногория
Отель 825 м²
Будва, Черногория
Площадь 825 м²
Отель в Будве е недалеко от центра города.  Площадь отеля составляет 825 м2, он состоит из …
$3,99 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Отель 1 500 м² в Будва, Черногория
Отель 1 500 м²
Будва, Черногория
Количество спален 30
Площадь 1 500 м²
Площадь отеля:  1500м2. Отель состоит из 24 номеров и 6 полноценных апартаментов , зоны рец…
$2,82 млн
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Отель 650 м² в Будва, Черногория
Отель 650 м²
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 650 м²
Великолепная гостиница в городе Будва. Она находиться в превосходном месте, защищенном от го…
$2,73 млн
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Отель 270 м² в Будва, Черногория
Отель 270 м²
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
К4-139. Вилла с квартирами в БудвеДля продажи прибыльного бизнеса - вилла с квартирами в цен…
$779,027
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 537 м² в Будва, Черногория
Отель 537 м²
Будва, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 537 м²
Продается гостиничный бизнес в Черногории. Четырех этажный дом с апартаментами в Черного…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 1 000 м² в Будва, Черногория
Отель 1 000 м²
Будва, Черногория
Число комнат 34
Площадь 1 000 м²
К продаже новый отель в Будве 1000 м2 Великолепная инвестиция в 7 минутах от моря. Отель г…
$4,37 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Отель 1 000 м² в Будва, Черногория
Отель 1 000 м²
Будва, Черногория
Число комнат 16
Площадь 1 000 м²
Отель Будва 1000 м2  К продаже предлагается современный отель, построенный в 2019 году в Ба…
$2,60 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Отель 537 м² в Будва, Черногория
Отель 537 м²
Будва, Черногория
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
ID-2202   Продается действующий отель в самом сердце города Будва. Продается готовы…
$1,86 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 695 м² в Будва, Черногория
Отель 695 м²
Будва, Черногория
Число комнат 15
Площадь 695 м²
Количество этажей 1
Прекрасная инвестиционная возможность в Вавилонии! Будва – это место, которое занимает одно …
$1,14 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Отель 537 м² в Будва, Черногория
Отель 537 м²
Будва, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 537 м²
Продается полностью готовый гостиничный бизнес с 13 номерами в Будве. Идеальное предложение …
$1,80 млн
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ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС В БУДВЕ: ДВУХУРОВНЕВЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ ⭐⭐⭐⭐С РЕСТОРАНОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ!  в Будва, Черногория
ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС В БУДВЕ: ДВУХУРОВНЕВЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ ⭐⭐⭐⭐С РЕСТОРАНОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ! 
Будва, Черногория
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,38 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель 850 м² в Будва, Черногория
Отель 850 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 850 м²
Этаж 5
Мы представляем уникальную возможность приобрести совершенно новый, современно оборудованный…
$4,67 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Отель 215 м² в Будва, Черногория
Отель 215 м²
Будва, Черногория
Площадь 215 м²
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель 823 м² в Будва, Черногория
Отель 823 м²
Будва, Черногория
Количество спален 34
Площадь 823 м²
Действующий бизнес в самом центре Черногорского туризма в Будве. Отель на 14 номеров. Будва,…
$2,71 млн
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