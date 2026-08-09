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Отели в Тивате, Черногория

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10 объектов найдено
Отель 242 м² в Тиват, Черногория
Отель 242 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается к продаже зарегистрированный двухэтажный жилой дом с коммерческим помещением об…
$1,68 млн
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Отель 179 м² в Тиват, Черногория
Отель 179 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с видом на море 180° в Порто Монтенегро - Boka Place Испытайте жизнь н…
$2,09 млн
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Отель 192 м² в Тиват, Черногория
Отель 192 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 192 м²
Ищете высокодоходную и готовую инвестицию в самом сердце главного горного курорта Черногории…
$495,170
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TekceTekce
Отель 55 м² в Тиват, Черногория
Отель 55 м²
Тиват, Черногория
Площадь 55 м²
Представляем к продаже привлекательное коммерческое помещение площадью 55 кв. м с дорогим ди…
$253,343
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Отель 284 м² в Тиват, Черногория
Отель 284 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Цена: €2,520,000 Жилая площадь: 215 м2 Террасная площадь: 69 м2 Откройте для себя роскошн…
$2,93 млн
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Отель 1 110 м² в Тиват, Черногория
Отель 1 110 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь подземн…
$1,85 млн
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Отель 401 м² в Тиват, Черногория
Отель 401 м²
Тиват, Черногория
Площадь 401 м²
Отель в Тивате 401 м2 доступен для продажи и долгосрочной аренды. К продаже предлагается ми…
$1,70 млн
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Отель в Тиват, Черногория
Отель
Тиват, Черногория
Количество спален 3
В тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пляжа, продается мини-отель. Объек…
$1,63 млн
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Отель 750 м² в Тиват, Черногория
Отель 750 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 9
Площадь 750 м²
Тиват, район Острова Цветов. Действующий отель на девять номеров Полностью легализован, раз…
$1,08 млн
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Отель 570 м² в Тиват, Черногория
Отель 570 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу готовый бизнес, состоящий из 5 отдельных апартаментов. Из окон кажды…
$1,48 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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