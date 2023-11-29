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Отели в Херцег-Нови, Черногория
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27 объектов найдено
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
4
5
110 м²
3
€470,000
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Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
7
5
200 м²
3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови, Баошич…
€470,000
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Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
7
5
200 м²
3
⚡⚡⚡Продаётся дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€470,000
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Отель 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Каменари, Черногория
6
6
270 м²
3
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
€399,000
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Отель 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
6
411 м²
3
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
€580,000
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Отель 11 спален
Херцег-Нови, Черногория
11
650 м²
NUM 802 Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, который нахо…
€1,90 млн
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Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
9
300 м²
NUM 804 Недалеко от центра Герцег-Нови находится мини-отель общей площадью 300 м2. Объект …
€785,000
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Отель 16 спален
Игало, Черногория
16
830 м²
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
€1,25 млн
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Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
9
400 м²
NUM 808 Мини-отель расположен в тихой части Герцег-Нови. На участке 1000 м2 есть дом 400 м…
€1,15 млн
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Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
5
300 м²
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
€650,000
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Отель 22 спальни
Херцег-Нови, Черногория
22
800 м²
NUM 1335 Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баосичи, …
€4,00 млн
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Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
19
790 м²
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
€2,45 млн
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Отель 12 спален
Херцег-Нови, Черногория
12
350 м²
NUM 2528 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баосичи, недалеко от города Герцег-Но…
€950,000
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Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
19
705 м²
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
€1,45 млн
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Отель с парковкой, с балконом, с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
370 м²
3
K5-130. Family apartment hotel on the first line in SavinaFor sale family apart-hotel in Sav…
€650,000
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Отель 10 спален с террасой, с подвалом
Мелинье, Черногория
10
6
342 м²
Продается трехэтажный мини-отель в поселке Мелине, недалеко от города Херцег Нови. Здание ми…
€750,000
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Отель 12 спален с видом на море
Баошичи, Черногория
12
12
350 м²
Продается четырехэтажный мини-отель в поселке Баошичи, недалеко от города Херцег-Нови.Здание…
€950,000
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Отель 19 спален с террасой
Дженовичи, Черногория
19
19
790 м²
Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег Нови.Площадь отеля составляет 790 …
€2,45 млн
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Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
9
9
300 м²
Продается дом-апартаменты (Отель) с видом на море на берегу Адриатического моря в Черногории…
€500,000
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Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
9
10
450 м²
Продается гостиница/мини-отель общей площадью 450 м2, на берегу Боко-Которского залива.Отель…
€950,000
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Отель 22 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Дженовичи, Черногория
22
22
800 м²
Продается трехзвездочный отель, который находится на первой береговой линии, в Баошичи, Херц…
€3,90 млн
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Отель 11 спален с видом на море
Игало, Черногория
11
13
650 м²
Мини-отель в ИгалоПродается мини-отель, в курорте Игало, в районе города Херцег-Нови, которы…
€1,90 млн
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Отель с террасой, с подвалом
Мелинье, Черногория
302 м²
Код объекта - 1.20.17.6074Действующий современный Гостевойдом ’’Zvezda Meljine’, ГерценНови,…
€750,000
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Отель 8 спален
Мелинье, Черногория
8
180 м²
Код объекта - 4.20.17.1463Пригород район Мелине город Герцег Нови.Первая линия,прямо на бере…
€500,000
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