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Отели в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
16
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27 объектов найдено
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
€470,000
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Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ в Lustica, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
Площадь 21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
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Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
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Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
⚡⚡⚡Продаётся  дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€470,000
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Отель 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Каменари, Черногория
Отель 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Каменари, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
€399,000
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Отель 5 спален с парковкой, с видом на море в Биела, Черногория
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
€580,000
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Отель 11 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 11 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 11
Площадь 650 м²
NUM 802 Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, который нахо…
€1,90 млн
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Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Площадь 300 м²
NUM 804 Недалеко от центра Герцег-Нови находится мини-отель общей площадью 300 м2. Объект …
€785,000
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Отель 16 спален в Игало, Черногория
Отель 16 спален
Игало, Черногория
Количество спален 16
Площадь 830 м²
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
€1,25 млн
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Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Площадь 400 м²
NUM 808 Мини-отель расположен в тихой части Герцег-Нови. На участке 1000 м2 есть дом 400 м…
€1,15 млн
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Отель 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
€650,000
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Отель 22 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Отель 22 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 22
Площадь 800 м²
NUM 1335 Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баосичи, …
€4,00 млн
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Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Площадь 790 м²
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
€2,45 млн
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Отель 12 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 12 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 12
Площадь 350 м²
NUM 2528 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баосичи, недалеко от города Герцег-Но…
€950,000
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Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Площадь 705 м²
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
€1,45 млн
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Отель с парковкой, с балконом, с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Отель с парковкой, с балконом, с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
K5-130. Family apartment hotel on the first line in SavinaFor sale family apart-hotel in Sav…
€650,000
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Отель 10 спален с террасой, с подвалом в Мелинье, Черногория
Отель 10 спален с террасой, с подвалом
Мелинье, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Продается трехэтажный мини-отель в поселке Мелине, недалеко от города Херцег Нови. Здание ми…
€750,000
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Отель 12 спален с видом на море в Баошичи, Черногория
Отель 12 спален с видом на море
Баошичи, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 350 м²
Продается четырехэтажный мини-отель в поселке Баошичи, недалеко от города Херцег-Нови.Здание…
€950,000
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Отель 19 спален с террасой в Дженовичи, Черногория
Отель 19 спален с террасой
Дженовичи, Черногория
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 790 м²
Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег Нови.Площадь отеля составляет 790 …
€2,45 млн
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Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Продается дом-апартаменты (Отель) с видом на море на берегу Адриатического моря в Черногории…
€500,000
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Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Продается гостиница/мини-отель общей площадью 450 м2, на берегу Боко-Которского залива.Отель…
€950,000
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Отель 22 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Дженовичи, Черногория
Отель 22 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Дженовичи, Черногория
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 800 м²
Продается трехзвездочный отель, который находится на первой береговой линии, в Баошичи, Херц…
€3,90 млн
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Отель 11 спален с видом на море в Игало, Черногория
Отель 11 спален с видом на море
Игало, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 650 м²
Мини-отель в ИгалоПродается мини-отель, в курорте Игало, в районе города Херцег-Нови, которы…
€1,90 млн
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Отель с террасой, с подвалом в Мелинье, Черногория
Отель с террасой, с подвалом
Мелинье, Черногория
Площадь 302 м²
Код объекта - 1.20.17.6074Действующий современный Гостевойдом ’’Zvezda Meljine’, ГерценНови,…
€750,000
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Отель 8 спален в Мелинье, Черногория
Отель 8 спален
Мелинье, Черногория
Количество спален 8
Площадь 180 м²
Код объекта - 4.20.17.1463Пригород район Мелине город Герцег Нови.Первая линия,прямо на бере…
€500,000
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