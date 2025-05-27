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Отели в Сутоморе, Черногория

коммерческая недвижимость
27
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14 объектов найдено
Отель 610 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 610 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Количество этажей 2
К9-1176. Комплекс с квартирами в аренду в Сутоморе Продается Комплекс с квартирами в аренду …
$1,90 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 700 м²
Гостиница расположена на самом берегу моря, в уединенной и самой красивой части пляжей Барск…
$2,06 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 220 000 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 220 000 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 000 м²
Апарт отель в Черногории продажа      В центре Сутоморе  всего в 300 метрах от главного пля…
$246,343
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ID-2028 Апарт-отель/дом с рестораном и апартаментами на побережье Черногории Продается…
$515,601
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 715 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 715 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
$1,97 млн
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Отель 1 065 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 065 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 26
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
ID-1812 Продается готовый туристический бизнес - 3-х корпусный отель с бассейном в Сутомо…
$2,09 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе.  в Сутоморе, Черногория
Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе. 
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 3
ID-1778 - Продается мини-отель с рейтингом 9+ на Booking.com в Сутоморе Готовый туристиче…
$395,308
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Отель 470 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 470 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Дом 3х-этажный - готовый бизнес под отель с 12 апартаментами. Вместимость до 40 человек и бо…
$424,159
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Отель 700 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 700 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Площадь объекта : 450m2; Площадь участка: 1.000m2 Количество апартаментов: 8; Площадь каж…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель 399 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 399 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 399 м²
Продается мини-отель в центре города на 17 номеров; Площадь объекта: 399m2; Площадь участк…
$455,480
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
$634,746
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Отель 1 454 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 1 454 м²
Сутоморе, Черногория
Площадь 1 454 м²
Срочная продажа отеля в Черногории на берегу моря со своим пляжем — цена снижена на 45% !!! …
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
Количество спален 9
Очаровательный отель на продажу в живописном городе Бар, включающий здание площадью 356 м² н…
$705,131
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Отель 192 м² в Сутоморе, Черногория
Отель 192 м²
Сутоморе, Черногория
Количество спален 26
Площадь 192 м²
Срочная продажа! Сутоморе, центр. Миниотель на 8 квартир Расстояние до моря 300м. Вид на мо…
$250,659
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