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Дома с террасой в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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98 объектов найдено
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Дом 4 спальни в Полье, Черногория
Дом 4 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Описание Бар, район автовокзала. Новый дом с четырьмя спальнями Обьект урбанизирован Площадь…
$178,391
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Вилла 3 комнаты в Кунье, Черногория
Вилла 3 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1717 Продается белоснежная вилла-дуплекс в Утехе, Хладна Увала (Видиковац) Предлаг…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
ID-2296 Продается большой дом в Сутоморе, район Хай-Нехай Описание объекта: Продаетс…
$207,221
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Вилла на первой линии, прекрасная отделка класса ЛЮКС, спутниковое ТВ, паркинг, гараж на три…
$1,87 млн
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Дом 5 комнат в Томба, Черногория
Дом 5 комнат
Томба, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ID-1586 Просторный дом с фруктовым садом и летней кухней в зеленом районе Бара – 385 000 …
$416,805
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Peters Group Real Estate
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Дом 7 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 7
Площадь 324 м²
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$249,212
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Дом 3 спальни в Шушань, Черногория
Дом 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Вашему вниманию предлагаем отличный таунхаус, расположенный в посёлке Зеленый Пояс пригороде…
$181,717
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Дом 6 спален в Кунье, Черногория
Дом 6 спален
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Трехэтажный дом в поселке Утеха. Дом построен с просторными террасами с панорамным видом на …
$519,191
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Структура дома: на 1м этаже кухня-гостиная, ванна-туалет; на 2м этаже: 3 спальни, санузел, б…
$231,022
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GATE Realty
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Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ID-2330 Продаётся двухэтажный дом 180 м² с видом на море в Сутоморе Просторный семейны…
$147,071
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Peters Group Real Estate
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Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Peters Group Real Estate
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Дом 2 спальни в Полье, Черногория
Дом 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Подгорица, район Старая Варош. Двух этажный дом с двумя спальнями Площадь 100 кв.м. Площад…
$146,476
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Описание Бар, район Шушань. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до моря 1200м. Площадь 2…
$397,664
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Дом 8 спален в Шушань, Черногория
Дом 8 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается жилой четырехэтажный дом в районе Шушань, г. Бар. Солнышко в этом районе 280 дней …
$550,343
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Трехэтажный, меблированный, жилой дом в городе Бар. Площадь дома - 300 м2. На первом этаже р…
$269,980
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Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Новая современная вилла 450 кв. м уютно расположилась на участке 300 кв. м и имеет фантастич…
$467,272
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Новая вилла в курортном поселке Утеха, всего 300 м. до одной из самых чистых бухт, на побере…
$877,433
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Двеновыевиллы расположенные на склоне горы в посёлке клубного типа в непосредственной близос…
$550,343
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Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
ID-1862 Продается прекрасный большой дом в Сутоморе. Дом расположен в тихой жилой заст…
$414,315
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 5
Площадь 497 м²
Великолепная вилла на самом берегу Адриатического моря в посёлке Утеха всего в 8 км от г. Ба…
$1,30 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$207,677
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Дом 2 спальни в Полье, Черногория
Дом 2 спальни
Полье, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бар, район автовокзала. Новый дом с двумя спальнями Площадь 100 кв.м. Вид на город …
$118,807
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Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ID-1585 Уютный двухэтажный дом с террасой и участком в тихом Белиши – 105 000 € Описан…
$113,674
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
ID-2041 Большой современный дом с бассейном и потрясающим видом в клубном поселке в Добра…
$676,619
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Peters Group Real Estate
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
ID 1965 Продается новый дом в пригороде Бара с захватывающими видами. Дом построен по …
$325,325
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Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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