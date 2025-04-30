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Дома с садом в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый дом в Добре Воде, который отличается высоким качеством строительства и со…
$221,962
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Томба, Черногория
Дом 5 комнат
Томба, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
ID-1586 Просторный дом с фруктовым садом и летней кухней в зеленом районе Бара – 385 000 …
$416,805
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Peters Group Real Estate
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Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом 175м2 в Сутоморе.Дом состоит из двух квартир по 66 м² каждая + терраса 12 м².Л…
$262,940
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
ID-2041 Большой современный дом с бассейном и потрясающим видом в клубном поселке в Добра…
$676,619
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Peters Group Real Estate
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Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Бар, Утьеха - эксклюзивная вилла с бассейном, на первой линии моря Площадь виллы: 524м2 Площ…
$3,35 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается трехэтажный дом с видом на море в Баре.Дом имеет площадь 340м2 и расположен на уча…
$375,628
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
ID-1794 Продается двухуровневый дом с садом и панорамным видом на море и Бар Предлага…
$377,454
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Peters Group Real Estate
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Вилла 8 комнат в Кунье, Черногория
Вилла 8 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Вилла 420м2 на берегу моря – 10 м от моря и небольшого галечного пляжа – 5 (7) спальни – 5 в…
$1,24 млн
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Дом 6 спален в Бар, Черногория
Дом 6 спален
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехэтажный дом в Баре, в поселке Белиши, общей полезной площадью 75 кв.м и земель…
$626,047
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AMFORA REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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