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Виллы в Общине Бар, Черногория

Бар
72
Шушань
48
Сутоморе
27
Кунье
43
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263 объекта найдено
Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 450 м²
Продается вилла общей площадью 450 м2 на участке 300м2 в поселке Добра Вода, Барская ривьера…
$1,29 млн
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Продается двухэтажная вилла с бассейном на побережье в Утехе. Площадь виллы составляет 285 …
$1,79 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 5 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Современная вилла с прекрасными видами, Добра Вода Новая вилла расположена на участке 600м2.…
$1,34 млн
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается вилла в городе Бар. Площадь виллы — 200 м2, площадь участка — 800м2. На участке га…
$454,696
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Кунье, Черногория
Вилла 3 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается дом в Барской ривьере, район Утеха. Дом площадью 160м2 располагает 3 спальнями, го…
$256,944
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В тихом поселке Калампер Виста, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс , состоящ…
$2,49 млн
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Вилла 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Вилла 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площадью…
$424,517
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Площадь 497 м²
Вилла общей площадью 497 м2 (брутто). Край террасы первого этажа находится в 10 метрах от во…
$1,42 млн
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Вилла 3 комнаты в Бар, Черногория
Вилла 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продаётся новая двухэтажная вилла с бассейном в городе Бар, Зелёный пояс.  Общая площадь 175…
$262,530
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
Продается вилла с бассейном с апартаментами - апарт-отель в Черногории. Расположен отель …
$325,425
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 400 м²
Здание находится в тихом районе, в 350 метрах от набережной Бар и в 1400 метрах от центра го…
$672,917
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Вилла в Сусташ, Черногория
Вилла
Сусташ, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Вилла в Барской ривьере (айон Витичи) расположена в живописном месте, вокруг растянуты оливк…
$679,862
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Первый этаж: прихожая, холл с камином, кухня – столовая, санузел, спальня, терраса с видом н…
$1,31 млн
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Sotonici, Черногория
Вилла 7 комнат
Sotonici, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Производство вина, виноградники и люксовая вилла с бассейном в 4км от скадарского озера - Со…
$402,170
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Закрытый элитный поселок, уникальный в Черногории находится в Баре, место Добра Вода. Курорт…
$830,706
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
$361,945
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается дом в Сутоморе, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 100 м2 располагает 3 ком…
$161,987
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Кунье, Черногория
Вилла 3 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ID-1717 Продается белоснежная вилла-дуплекс в Утехе, Хладна Увала (Видиковац) Предлаг…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Продается вилла, удобная как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Пло…
$466,443
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Шушань, Черногория
Вилла 4 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается новая вилла с видом на море в поселке Шушань, Барская ривьера. Площадь дома 280 м2…
$525,060
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Вилла на первой линии, прекрасная отделка класса ЛЮКС, спутниковое ТВ, паркинг, гараж на три…
$1,87 млн
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
ID-1462 - Продается вилла в Сутоморе Продается вилла в Сутоморе с фронтальным видом на мо…
$359,258
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 9
Комплекс из двух вилл с бассейном на продажу в районе Шушань, недалеко от города Бар. Компле…
$2,02 млн
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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