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Таунхаусы в Общине Бар, Черногория

Бар
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8 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Таунхаус в Сутоморе, Черногория
Таунхаус
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Трехэтажный дом с панорамным видом в Сутоморе. Площадь дома 200 м2, площадь участка 221 м2.…
$238,360
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Таунхаус в Бар, Черногория
Таунхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Продается таунхаус (дуплекс) в жилом комплексе в Баре. Таунхаус имеет 95 м2 жилой площади и…
$107,799
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Таунхаус в Полье, Черногория
Таунхаус
Полье, Черногория
Количество спален 2
Продается комфортабельный таунхаус с прекрасным видом на горы. Площадь таунхауса составляет …
$161,670
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Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус в Сутоморе, Черногория
Таунхаус
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Таунхаус на продажу в Сутоморе. Дом состоит из 3 соединенных домов, 2 из которых продаются. …
$186,543
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Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Бар, Черногория
Таунхаус
Бар, Черногория
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$254,923
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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