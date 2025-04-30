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Дома в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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1 231 объект найдено
Дом 2 спальни в Misici, Черногория
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Дом 2 спальни
Misici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
В пригороде Бара продается одноэтажный дом 74м2. Общая площадь участка 258 м2. Структура дом…
$75,975
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Дом 4 спальни в Томба, Черногория
Дом 4 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Просторный дом общей площадью 200м2 на земельном участке 354м2. В доме преземле и 1 этаж, на…
$278,876
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Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Печурице, Черногория
Дом 5 комнат
Печурице, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
D3-333. Отличная вилла с собственным пляжемПродается большая вилла общей площадью 450 м2. Им…
$1,60 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 216 м²
Продается 3-этажный семейный дом с большим участком земли в Старом Баре, Барская општина. Д…
$395,195
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Агентство
Montesale
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Дом 5 спален в Белиши, Черногория
Дом 5 спален
Белиши, Черногория
Количество спален 5
Дом в Белиси Площадь дома составляет 210 м2, а площадь участка — 775 м2. План дома: • на пер…
$310,905
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ: Площадь дома: 249 м2Площадь участка: 547 м2Спаль…
$361,111
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Залево, Черногория
Дом 4 комнаты
Залево, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
D9-816 Дом в Баре, ТомбаПродаетсяДом расположен в городе Томба, примерно в 5 минутах езды на…
$417,865
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Продается уютный одноэтажный дом в живописном районе Шушань города Бар. Этот дом сочетает в …
$137,890
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Кунье, Черногория
Дом 2 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Мы представляем вам исключительную возможность приобрести новый дом в Хладной Увале, Бар, ко…
$125,209
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 450 м²
Продается вилла общей площадью 450 м2 на участке 300м2 в поселке Добра Вода, Барская ривьера…
$1,29 млн
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Семейный дом на просторном участке в Белиши, Бар - двухэтажный дом 128м2 + террасы 37м2 -…
$347,774
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Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Этот уютный дом, расположенный в очаровательном прибрежном городе Сутоморе, может похвастать…
$222,815
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Дом 3 спальни в Томба, Черногория
Дом 3 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается красиво оформленный дом в Полье, недалеко от реки Рековац. Дом состоит из одного э…
$194,675
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Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Дом 200 м2 на участке общей площадью 631 м2 в Доброй Воде. Планировка дома. Большой гараж 32…
$302,828
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Дом 4 комнаты в Шушань, Черногория
Дом 4 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Два легальных дома расположены в Шушани в 600 метрах от моря На участке расположены два зда…
$132,378
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Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается отличный дом в Шушани, Барская Ривьера. Дом площадью 180 м2 расположен на участ…
$212,142
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 143 м²
Дом жилой площадью 143 кв.м в г.Бар (р-он Белеши),  на красивом ухоженном участке 424 кв.м. …
$259,997
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Montesale
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Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 20 000 м²
Продается земля в Черногории. Участок с видом на море и на старый город в Старом Баре. Пл…
$15
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дома с бассейном в Черногории в процессе строительства: Виллы находятся в мини-комплексе …
$325,425
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается дом с садом с потрясающим видом на горы в городе Бар, район Шушань. Для ценителей …
$178,452
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Продается двухэтажная вилла с бассейном на побережье в Утехе. Площадь виллы составляет 285 …
$1,79 млн
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Дом 1 спальня в Бар, Черногория
Дом 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Уникальное предложение для бизнеса! Представляем вам прекрасную инвестиционную возможность …
$331,632
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
ID-1765 Продается просторный двухэтажный дом в самом центре Бара Локация: г. Бар, цент…
$706,415
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Продаётся новая Вилла в Шушани район Зелёный Пояс, общей площадью 360 м2, три этажа, первый …
$503,616
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
ID-2004 Продается трехэтажный дом в районе Полье, рядом со школой Мексика. Отличное пр…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Продается вилла в Баре, район Поповичи. Площадь дома 216 м2, площадь участка 1000 м2 Дом с…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
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с бассейном
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