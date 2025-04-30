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Дома с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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243 объекта найдено
Дом 4 спальни в Томба, Черногория
Дом 4 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Просторный дом общей площадью 200м2 на земельном участке 354м2. В доме преземле и 1 этаж, на…
$278,876
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Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ: Площадь дома: 249 м2Площадь участка: 547 м2Спаль…
$361,111
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Продается уютный одноэтажный дом в живописном районе Шушань города Бар. Этот дом сочетает в …
$137,890
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается отличный дом в Шушани, Барская Ривьера. Дом площадью 180 м2 расположен на участ…
$212,142
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Vector Estate Montenegro
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дома с бассейном в Черногории в процессе строительства: Виллы находятся в мини-комплексе …
$325,425
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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Дом 7 комнат в Полье, Черногория
Дом 7 комнат
Полье, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продажа Бар № 2364. Двухэтажный дом находится в живописном поселке Gornji Susanj. В доме 6 …
$427,185
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продается уютный просторный двухэтажный дом в живописном районе Илино, расположенном в город…
$270,003
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 комнаты в Шушань, Черногория
Дом 3 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Пpодaётся Дoм целикoм. Прекраснo подoйдёт для тех ктo ищет уютноe жилье в тиxом и cпoкoйнoм …
$126,674
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Вилла в Черногории с видом на море- продажа. Дом расположен в очень живописном месте в горах…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Добра Вода, Черногория
Дом
Добра Вода, Черногория
Площадь 3 984 м²
Площадь участка 3 454 м2 Цена 90 Евро/м2 Участок ровный, на участке горный источник дл…
$337,206
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Двухэтажный дом в Бар Черногория Площадь: дом – 188 кв.м., участок – 484 кв.м. Планиро…
$245,752
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Дом 5 комнат в Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается новая вилла Бар, Зеленый пояс. С разрешением на строительство и легальными доку…
$364,330
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Vector Estate Montenegro
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Продажа: Просторный новый дом в Черногории с видом на море, с гаражом и гостевым апартаменто…
$317,974
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Дом в Залево, Черногория
Дом
Залево, Черногория
Площадь 2 000 м²
Продается участок земли с видом на море и на горы и на город. Участок расположен в районе…
$162,713
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Дом 5 комнат в Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается новая вилла в Баре, район Зеленый пояс. Дом площадью 210 м2 расположен на участ…
$361,604
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Vector Estate Montenegro
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Дом находится в живописном месте , в окружении соснового леса. В пригороде Бара. Общая пл…
$447,740
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Дом в Zagrade, Черногория
Дом
Zagrade, Черногория
Площадь 1 116 м²
Участок площадью 1116 м2 На участке горный источник воды, электричество рядом, асфальт по…
$84,741
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Продажа Сутоморе № 2398. Продается дом 120м2 в г. Сутоморе с большой террасой на крыше. До …
$172,973
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Дом 6 спален в Шушань, Черногория
Дом 6 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Дом расположен на расстоянии около двух километров от центра Бара и 2 километра от моря. …
$153,090
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Дом 11 спален в Шушань, Черногория
Дом 11 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продается вилла (мини-отель) в Черногории с потрясающим видом на Адриатическое море, 5 минут…
$705,088
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Дом в Бар, Черногория
Дом
Бар, Черногория
Площадь 170 м²
Продажа: Дом в городе Бар на большом участке, с бассейном и гостевым домом. , расположен в р…
$320,001
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продажа: Новый дом в Баре, Черногория, 160 м2 на участке 300 м2 Новый дом в Баре на стади…
$151,865
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
$361,945
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Vector Estate Montenegro
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продаётся новый дом в Черногории с видом на море и на горы. С момента постройки в 2015 г…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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