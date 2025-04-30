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Дома с видом на море в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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338 объектов найдено
Дом 4 спальни в Томба, Черногория
Дом 4 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Просторный дом общей площадью 200м2 на земельном участке 354м2. В доме преземле и 1 этаж, на…
$278,876
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Дом 5 комнат в Печурице, Черногория
Дом 5 комнат
Печурице, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
D3-333. Отличная вилла с собственным пляжемПродается большая вилла общей площадью 450 м2. Им…
$1,60 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ: Площадь дома: 249 м2Площадь участка: 547 м2Спаль…
$361,111
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 комнаты в Залево, Черногория
Дом 4 комнаты
Залево, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
D9-816 Дом в Баре, ТомбаПродаетсяДом расположен в городе Томба, примерно в 5 минутах езды на…
$417,865
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий из…
$1,95 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дома с бассейном в Черногории в процессе строительства: Виллы находятся в мини-комплексе …
$325,425
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Продаётся новая Вилла в Шушани район Зелёный Пояс, общей площадью 360 м2, три этажа, первый …
$503,616
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Дом 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
D9-817 Вилла в Баре, СутомореПродаетсяВилла в Черногории, Барская Ривьера, Сутоморе (Заграе)…
$434,146
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 7 комнат в Полье, Черногория
Дом 7 комнат
Полье, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продажа Бар № 2364. Двухэтажный дом находится в живописном поселке Gornji Susanj. В доме 6 …
$427,185
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Дом 5 комнат в Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Этаж 1/2
D9-2022. Современная вилла с видом на бассейн и море в баре, ShushanHouse для продажи площад…
$634,350
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$363,434
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Дом 5 комнат в Кунье, Черногория
Дом 5 комнат
Кунье, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
D5-144. House with panoramic sea view in UtjehaFor sale house 70 meters from the sea, with a…
$340,814
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Дом 4 комнаты в Шушань, Черногория
Дом 4 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Д9-321. Новый дом в Сьюзен, БарПродается Новый дом в Баре, Сусандж с видом на море.  Площад…
$227,210
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Вилла в Черногории с видом на море- продажа. Дом расположен в очень живописном месте в горах…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Добра Вода, Черногория
Дом
Добра Вода, Черногория
Площадь 3 984 м²
Площадь участка 3 454 м2 Цена 90 Евро/м2 Участок ровный, на участке горный источник дл…
$337,206
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Продажа: Просторный новый дом в Черногории с видом на море, с гаражом и гостевым апартаменто…
$317,974
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Дом в Залево, Черногория
Дом
Залево, Черногория
Площадь 2 000 м²
Продается участок земли с видом на море и на горы и на город. Участок расположен в районе…
$162,713
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Дом 5 комнат в Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 4
D9-70. Современная вилла с бассейном на просторном участке в Баре, Зеленый пояс.Продается со…
$566,879
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Дом 5 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 5 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
D9-73. Вилла с потрясающим видом на море в Добра Вода, Бар с бассейномРоскошная вилла на про…
$412,276
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Дом находится в живописном месте , в окружении соснового леса. В пригороде Бара. Общая пл…
$447,740
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MONTBEL D.O.O.
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Дом в Zagrade, Черногория
Дом
Zagrade, Черногория
Площадь 1 116 м²
Участок площадью 1116 м2 На участке горный источник воды, электричество рядом, асфальт по…
$84,741
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Дом 3 спальни в Шушань, Черногория
Дом 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Представляем вашему вниманию уютный дом с прекрасным видом на море в живописном городе Бар! …
$268,990
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Добро пожаловать в вашу мечту о жизни на побережье Черногории в прекрасном городе Бар! Э…
$298,258
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Дом 3 спальни в Кунье, Черногория
Дом 3 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается просторный четырехэтажный дом в Утехе, Бар.Дом расположен в привлекательном месте,…
$170,740
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Шушань, Черногория
Дом 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Новая современный дом в Шушани.На двух этажах дома расположились: гостиная с кухней, три спа…
$259,596
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Большой дом, площадью 190 кв. м, построенный в черногорских традициях, двухэтажный, на небо…
$186,909
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Типы недвижимости в Общине Бар

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