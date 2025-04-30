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Дома с гаражом в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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110 объектов найдено
Вилла в Буртаиши, Черногория
Вилла
Буртаиши, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом в Баре, Черногория Основные характеристики: г. Бар, район Белеш…
$248,070
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Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Вилла в Черногории - продажа. Продается одна из лучших вилл на побережье. Уникальное пре…
$2,01 млн
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Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Двухэтажный дом в Бар Черногория Площадь: дом – 188 кв.м., участок – 484 кв.м. Планиро…
$245,752
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Продажа: Просторный новый дом в Черногории с видом на море, с гаражом и гостевым апартаменто…
$317,974
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Дом 3 спальни в Кунье, Черногория
Дом 3 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается просторный четырехэтажный дом в Утехе, Бар.Дом расположен в привлекательном месте,…
$170,740
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Закрытый элитный поселок, уникальный в Черногории находится в Баре, место Добра Вода. Курорт…
$830,706
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продаётся новый дом в Черногории с видом на море и на горы. С момента постройки в 2015 г…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Челуга, Черногория
Дом 3 спальни
Челуга, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Новый современный дом с бассейном в Баре Просторный и уютный дом площадью 220 м² располож…
$323,804
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 404 м²
Этаж 2/2
Продаётся просторная вилла общей площадью 404 квадратных метров, расположенная в первой лини…
$1,26 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 480 м²
Уникальное имение в Черногории: Три виллы, 60 соток земли и роскошь без границ Представьт…
$596,613
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Идеальный дом с видом на море в Черногории! 200 метров до моря! Представляем вам уникальн…
$291,387
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
UPD: цена снижена до 390 000 евро, предыдущая цена 475 000 евро К продаже предлагается отлич…
$401,969
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Дом 8 спален в Шушань, Черногория
Дом 8 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Представляем вашему вниманию уникальное предложение - дом с видом на море на просторном учас…
$318,071
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
ID-1589 Просторный двухэтажный дом с участком в Баре – 235 000 € Описание: Продается …
$254,413
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Peters Group Real Estate
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Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Привлекательный дом в престижном районе Бара в центре города доступен для приобретения! …
$744,453
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и с бассейном в Черногории. Продажа. Дом расположен на участке 788 м2 …
$294,948
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Приглашаем рассмотреть вариант покупки:  новый дом в Черногории с бассейном и большим участк…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Велембуси, Черногория
Дом 3 спальни
Велембуси, Черногория
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Продается отличный семейный дом в Баре площадью 174м2 на участке 600м2. Дом расположен в…
$316,595
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Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ID-2330 Продаётся двухэтажный дом 180 м² с видом на море в Сутоморе Просторный семейны…
$147,071
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Peters Group Real Estate
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Дом 2 спальни в Белиши, Черногория
Дом 2 спальни
Белиши, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Продается недостроенный дом в Черногории, в Баре Площадь участка: 418м2 Площадь дома (…
$115,190
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продаётся новая вилла в Утехе, оснащённая красивым бассейном на крыше. Дом построен с исполь…
$369,466
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 спальни в Кунье, Черногория
Дом 3 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Прекрасный уютный домик не далеко от моря в тихом местечке Кунье. Двухэтажный дом площадью 1…
$116,118
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Дом 4 спальни в Томба, Черногория
Дом 4 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в пригороде Бара. До центра города около 10 минут автомо…
$339,762
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся двухэтажный дом с видом на море в Баре.Дом расположен в ти…
$910,614
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$211,123
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Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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