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Дома с бассейном в Общине Бар, Черногория

Бар
295
Шушань
241
Сутоморе
185
Кунье
126
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94 объекта найдено
Дом 6 спален в Печурице, Черногория
Дом 6 спален
Печурице, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Вилла находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах в 50 метрах от берега моря.…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дома с бассейном в Черногории в процессе строительства: Виллы находятся в мини-комплексе …
$325,425
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 900 м2 У в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Вилла в Черногории с видом на море- продажа. Дом расположен в очень живописном месте в горах…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Печурице, Черногория
Вилла
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В тихом поселке Калампер Виста, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс , состоящ…
$2,49 млн
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Вилла в Челуга, Черногория
Вилла
Челуга, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в городе Бар. До центра города около 7 минут автомоб…
$396,389
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ID-2255 Продается первоклассная 3-х уровневая вилла с бассейном и панорамным видом на мор…
$577,032
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Дом находится в живописном месте , в окружении соснового леса. В пригороде Бара. Общая пл…
$447,740
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 11 спален в Шушань, Черногория
Дом 11 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продается вилла (мини-отель) в Черногории с потрясающим видом на Адриатическое море, 5 минут…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Велембуси, Черногория
Дом 4 спальни
Велембуси, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию уникальное предложение на побережье Черногории. Этот великолепн…
$380,303
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Продается вилла, удобная как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Пло…
$466,443
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается: Дом в Черногории в Баре на участке 750 м2 в тихом месте, в 3,5 км от центра город…
$189,831
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
[embed]https://youtu.be/zYbbaLRXghI[/embed] Продажа: Вилла в Черногории с бассейном Площад…
$628,996
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Инвестиционное предложение в Черногории. Новая вилла в Черногории 240 м2 по выгодной цене на…
$379,663
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Челуга, Черногория
Дом 3 спальни
Челуга, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Новый современный дом с бассейном в Баре Просторный и уютный дом площадью 220 м² располож…
$323,804
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Площадь 480 м²
Уникальное имение в Черногории: Три виллы, 60 соток земли и роскошь без границ Представьт…
$596,613
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Добро пожаловать в волшебный мир комфорта – современная вилла с бассейном в Черногории, где …
$599,044
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Идеальный дом с видом на море в Черногории! 200 метров до моря! Представляем вам уникальн…
$291,387
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная, совершенно новая вилла с постоянным панорамным …
$695,482
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Буртаиши, Черногория
Дом 4 спальни
Буртаиши, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Приглашаем рассмотреть вариант покупки:  новый дом в Черногории с бассейном и большим участк…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продаем новую виллу на Барской ривьере. Отличная подъездная дорога. Вилла находится в окруже…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Двухэтажный благоустроенный меблированный дом площадью 160 м2 и 2009года постройки. Располож…
$120,452
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Дом 4 спальни в Томба, Черногория
Дом 4 спальни
Томба, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в пригороде Бара. До центра города около 10 минут автомо…
$339,762
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла с потрясающим видом на море в закрытом комплексе в Черногории Продается роскошная в…
$661,259
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаусы и виллы с видом на море и горы в Черногории от 323 400 € Расположен поселок в Т…
$356,102
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Описание Бар, район Шушань. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до моря 1200м. Площадь 2…
$397,664
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
$1,79 млн
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Дом 4 спальни в Zagrade, Черногория
Дом 4 спальни
Zagrade, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Приглашаем Вас рассмотреть к покупке домик в уединенном тихом месте с панорамными видами на …
$270,879
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Кунье, Черногория
Дом 4 спальни
Кунье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается Вилла с бассейном в комплексе из 3х домов на 1 линии Вилла находится в уютном мест…
$775,597
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Типы недвижимости в Общине Бар

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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