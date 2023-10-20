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Жилой квартал Grand jardin

Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
02.03.2025
$2,81 млн
10.02.2025
$2,77 млн
01.01.2025
$2,78 млн
;
12
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ID: 24032
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Бейт Керем — новое здание с частным входом. Роскошная квартира, спроектированная архитектором. 5 комнат 170 м2 + сад 150 м2 Возможность разделить на 3+2. Балкон Сукка. 2 парковочных места. лифт

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
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