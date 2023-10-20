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Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 - ramot alef jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$842,700
01.03.2025
$842,700
09.02.2025
$831,300
;
8
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ID: 24938
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж, лифта нет. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выставка: Восток-Запад. Возможность сделать сукку во дворе и лифт в здании. Цена: 3,000,000sh Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС. Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, Звоните Симоне по телефону 054-946-1963

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 - ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
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