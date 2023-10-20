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Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
02.04.2025
$1,11 млн
11.01.2025
$1,09 млн
23.12.2024
$1,10 млн
;
7
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ID: 23459
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами. BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
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