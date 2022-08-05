Как выглядит квартира стоимостью почти $4,000,000? Это супер-стильные апартаменты с мебелью в стиле хай-тек или жилье, оформленное в классическом стиле с раритетными предметами интерьера? А если речь идет о квартире в Израиле? Мы нашли интересную в своем минимализме дорогую квартиру в Иерусалиме: 6 спален и только необходимая мебель.

Как обстоят дела на рынке недвижимости Израиля в целом

Еще недавно попасть в Израиль было практически невозможно — состояние пандемии лишало иностранцев почти любой возможности приехать в эту страну. Жесткие ограничения, неоднократные локдауны и постоянный контроль за эпидемиологической обстановкой на какое-то время практически парализовали рынок недвижимости.

Однако с марта этого года границы все же открылись, а это значит, что иностранцы вновь смогли участвовать в перипетиях этого жаркого рынка. И оказалось, что в целом ситуация схожа с общемировым положением дел: стоимость стройматериалов и рабочей силы растет максимально быстрыми темпами, а логистика чего бы то ни было усложняется. Все это привело к тому, что и без того растущие цены на недвижимость в Израиле буквально взмыли вверх. Не спасло ситуацию и повышения налога на покупку второго жилья — сейчас он составляет 8% от стоимости приобретаемой недвижимости. В итоге средняя стоимость 4-комнатных квартир в Иерусалиме в апреле 2022 года составила $850,000, трехкомнатных — $665,000; в Тель-Авиве «четырешку» можно купить в среднем за $1,4 миллиона, а в небольшом городе Хадере — за $465,000.

$3,965,000 — и шестикомнатная квартира в Иерусалиме ваша

В таком свете очень интересно посмотреть, как выглядит элитная недвижимость в крупных городах Израиля — например, в Иерусалиме. И среди вариантов квартир в разделе «Недвижимость Израиля» мы нашли действительно интересный и стильный вариант.

В старом Арабском доме в сердце Талби за $3,965,000 выставлена на продажу шестикомнатная квартира. Общая площадь жилья 300 квадратных метров, общая площадью террас — 370 кв.м. — звучит потрясающе, неправда ли?

Судя по фотографиям, квартира оформлена в прекрасно-минималистичном стиле. Каждый предмет мебели максимально прост и функционален, стены не перегружены картинами, а гостиная не изобилует многочисленными предметами декора. Благодаря этому в квартире много свободного пространства и воздуха. Плюс светлые стены, высокие потолки и стеклянные перегородки дополняют это впечатление. Мебель, к слову, также спокойных тонах: в основном в бежевом, коричневом или белом цвете.

В объявлении указано, что кухня сделана специально для гурманов — она отделена от гостиной барной стойкой. Кроме того, в гостиной есть столовая зона с просторным столом на 10 человек. Здесь же стеклянные двери в библиотеку-кабинет.

Спальня оформлена в том же стиле минимализма. Шкаф заменил комод по периметру комнаты, который, к тому же, является и письменным столом. Обратите внимание, что в комнате 4(!) окна.

К квартире прилегают многочисленные террасы. Из гостиной есть выход к прекрасному саду, где можно отлично провести время даже в полуденный зной. Плюс в доме есть 2 гаража для собственников этой квартиры.