  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
20.02.2026
$2,07 млн
15.05.2025
$1,85 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 25982
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район Большая 3-комнатная квартира, очень светлая Север / Запад Около 87 м2 + 9 м2 терраса (одна спальня с внутренней стороны здания) Безопасность 24/7 Спортивный зал Парковка пещера Возможность полной мебели Квартира в настоящее время сдается в аренду отличному арендатору еще на шесть месяцев, с арендной платой 13 500 шекелей. Цена: NIS 6 600 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Нетания, Израиль
от
$613,206
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,79 млн
Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$445,170
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ Площадь: 135 м2 + терраса 12 м2 4 штуки 3 спальни 2 ванные комнаты, 3 туалета Мебель (вариант без мебели) 1 парковочное место Вид с моря Роскошный тур со всеми удобствами: спа, тренажерный зал, бассейн, 24-часовая охрана …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Показать все Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Герцлия, Израиль
от
$1,77 млн
В новом здании очень хорошая квартира площадью 85м2 Состоит из 3 комнат, 2 спален, включая мамад (комната безопасности) Большая ванная 5-й этаж лифт Прекрасный вид на Базель-стрит Очень тихий и очень яркий Южная ориентация Не скучать
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации