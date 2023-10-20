Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum

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В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …