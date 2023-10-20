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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum

Иерусалим, Израиль
от
$2,247
02.04.2025
$2,247
11.01.2025
$2,198
23.12.2024
$2,225
;
5
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ID: 23413
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино. лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем 2 ванные комнаты, Подвал и бесплатная парковка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,247
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