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Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique

Раанана, Израиль
от
$924,161
04.03.2025
$924,161
16.02.2025
$926,793
31.12.2024
$914,949
;
3
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ID: 23933
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$924,161
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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