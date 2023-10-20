Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

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На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2
Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты
5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLENDIDE
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Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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