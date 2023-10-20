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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
02.04.2025
$2,95 млн
11.01.2025
$2,88 млн
23.12.2024
$2,92 млн
;
5
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ID: 23457
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2 Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты 5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLENDIDE Лифт на две ступени

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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