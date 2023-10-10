На данный момент Израиль оказался в центре военного конфликта, вызванного нападением боевиков ХАМАС. Ракетные удары поразили города, включая Тель-Авив и Иерусалим. Как получить помощь, если вы оказались в Израиле как турист, и что делать, если ваша виза скоро истекает, — читайте в этом материале.

Министерства иностранных дел разных стран рекомендуют избегать поездок в Израиль, кроме случаев крайней необходимости. Они также указывают на определенные районы, где следует соблюдать особую осторожность. Среди них Газа, Фермы Шебаа и Гаджар, а также районы, прилегающие к границе с Ливаном и Сирией. Также сообщается об инцидентах в различных городах, включая Тель-Авив, Беэр-Шеву, Иерусалим и другие.

Как и где получить помощь, если вы находитесь в Израиле?

Министерство туризма Израиля активно следит за ситуацией и предоставляет помощь туристам. Для обеспечения связи и информированности туристов создана «горячая линия для туристов». Вы можете связаться с ней через WhatsApp по номеру +972-55-972-693 или по адресу электронной почты: virtual@goisrael.gov.il.

Также доступен номер 104 для получения информации и консультаций на нескольких языках, а через WhatsApp и SMS вы можете связаться с командованием тыла по номеру +972 (0) 52-9104104.

Рейсы в и из Израиля

Несмотря на то, что международный аэропорт Тель-Авива продолжает работать, многие авиакомпании отменили или перенаправили свои рейсы. Среди них American Airlines, Lufthansa, и другие.

Туристам, чьи рейсы были отменены, предоставляются следующие варианты:

Возврат денег.

Получение ваучера на будущие поездки.

Бесплатная пересадка на другой рейс.

Рекомендуется связаться с авиакомпанией для уточнения всех условий.

Визовые вопросы

Власти Израиля временно упростили визовые процессы для иностранных туристов. Если у вас истекает срок долгосрочной визы (в том числе, рабочей), он автоматически продлевается до 9 ноября 2023 года.

После этой даты следует обратиться к официальным источникам и консульским службам для получения актуальной информации о продлении виз.