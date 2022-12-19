Цены на жилье в Израиле выросли на 20%. Это данные за 2022-й год от Центрального статистического бюро (CBS).

Цены особенно резко подскочили в августе-сентябре 2022-го — в этот период недвижимость в Израиле подорожала на 19,8%. Дорожает жилье из-за увеличения стоимости строительства.

В каких районах страны подорожание стало наиболее заметным? На севере Израиля (там цены выросли на 20,9% по сравнению с прошлым годом); в центральном регионе (Гуш Дан) был зафиксирован рост на 20,3%, в районе Хайфы — на 20%, в Тель-Авиве и его окрестностях — на 19,5%. Что касается Иерусалима, стоимость жилья там подскочила чуть меньше чем на 18,6%.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Израиле? По данным за третий квартал этого года, средняя цена объекта по стране — $566,151; в Тель-Авиве — $876,557.

При этом местный спрос снижается из-за повышения ставок по кредитам и увеличения стоимости жизни. Банк страны повысил базовую процентную ставку до 2,75% с октября и, скорее всего, продолжит это делать, чтобы предотвратить перегрев экономики. Что касается потребительских продуктов, за год цены на них выросли на 5%.

Отметим, что средняя месячная зарплата израильских работников в августе выросла до $3 592, что на 4% больше, чем в августе 2021 года.